Abascal carga contra Pere Navarro (DGT) por instar a los ciudadanos a compartir coche: "Hay que echarlos como sea"

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado al director General de Tráfico, Pere Navarro, por hacer un llamamiento a compartir desplazamientos.

"Dice que tenemos que compartir coche, que en las ciudades no van a entrar más. Ni eléctricos ni híbridos ni nada. Porque no le da la gana. Se cree un comisario europeo, esos que también nos dicen lo que tenemos que hacer sin que nadie les haya votado para ello. Hay que echarlos como sea", ha señalado Abascal en una publicación en la red social X.

El líder de Vox se ha referido así a las palabras del director de la DGT durante la clausura de la jornada 'Innovación urbana. Movilidad Sostenible y Smart Cities' realizada por Europa Press.

En su intervención, Navarro ha señalado que el problema de la movilidad en las ciudades tiene que ver con el "espacio" disponible y ha llamado a compartir desplazamientos. "Tendría que haber un poco de mejora", ha afirmado.

"Cuando en el aeropuerto tú sales, vas a buscar tu taxi, ves aquella cola inmensa y piensas 'es posible que el que está delante o detrás mío vaya a donde yo voy, o al lado de donde yo voy, o en el trayecto en el que yo voy'. No, pero cada uno tiene que coger su taxi específico para ir", ha explicado.