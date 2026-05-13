Abierto el plazo para apuntarse al campamento urbano del Museo de Ciencias Naturales para niños de 5 a 12 años

Participante de la edición de 2025 contemplando un esqueleto. - J.M CAZCARRA (MNCN)

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) ya ha abierto el plazo para apuntarse a su campamento urbano, que está dirigido a niños de entre 5 y 12 años y que se desarrollará desde el 22 de junio hasta el 4 de septiembre en horario de 08:00 a 15:00, según ha informado este miércoles la institución.

El registro se realiza por semanas individuales y se puede cumplimentar 'online' a través de la página de venta de entradas del MNCN. En el campamento urbano hay dos programas que se alternan: Expedición "Más allá de la Tierra" y Expedición "Inspirados en la Naturaleza: Arte y Ciencia en el Museo".

En ambas, los pequeños exploradores participarán en una amplia propuesta de actividades que incluye yincanas, juegos, manualidades, visitas interactivas, visionado de películas, experimentos científicos y excursiones.

En el programa Expedición "Más allá de la Tierra" abordarán los secretos y las curiosidades de la exploración espacial. En este caso, las actividades se centrarán en el universo, el sistema solar, los planetas, el eclipse total de sol que habrá en agosto o los meteoritos y llevarán a cabo una visita al Planetario de Madrid para ampliar los conocimientos adquiridos en el Museo.

Por otro lado, en Expedición "Inspirados en la Naturaleza: Arte y Ciencia en el Museo", el MNCN propone que los pequeños den rienda suelta a la imaginación y la creatividad mediante la unión de diferentes disciplinas artísticas y científicas. Así, en este módulo fomentarán el acercamiento a la naturaleza a través de la música, la pintura, la ilustración, la escultura o la fotografía.

"Cada año trabajamos en ofrecer nuevos contenidos educativos que estimulen la curiosidad y la creatividad de los participantes y que estén en consonancia con las tendencias actuales. El equipo de divulgación del Museo está comprometido en trasmitir nuestra pasión por la ciencia y la naturaleza, y lo hacen logrando que los asistentes aprendan de forma divertida", ha explicado la vicedirectora de Comunicación y Cultura Científica del MNCN, Pilar López García-Gallo.