Abogados Cristianos recurre al TS para que "obligue" al Congreso a acoger el foro de Enraizados sobre fe católica

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La fundación española de Abogados Cristianos, en representación de la Fundación Enraizados, ha solicitado medidas cautelarísimas ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para "pedir que obligue al Congreso" a acoger la jornada sobre fe católica prevista para el próximo lunes, en la que iban a participar, entre otros, el obispo Juan Antonio Reig Plá o el impulsor del Rosario de Ferraz.

La Mesa del Congreso, con los votos del PSOE y de Sumar, revocó este jueves la autorización para celebrar este foro en dependencias parlamentarias, ya que, según argumentaron, el foro se promociona con una imagen de la cruz del Valle de los Caídos, "que se podría entender como apología del franquismo".

Abogados Cristianos ha asegurado que la cancelación del evento "a sólo 4 días" de su celebración supone "una vulneración de derechos fundamentales como la libertad religiosa, ideológica y de expresión". Además, ha recordado que "el foro fue autorizado en mayo por unanimidad de la Mesa del Congreso" y ha añadido que "falta motivación suficiente y que supone revocar un acto firme sin causa sobrevenida".

Asimismo, la organización de juristas ha afeado que el Congreso "censura" un acto de "católicos" mientras que ha permitido celebrar otros eventos en sus salas de diversa índole como "adopción homoparental" o "política y diversidad LGTBi".

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha valorado que esta cancelación "es otro ejemplo de la falta de neutralidad de las instituciones y del aumento de la cristianofobia". "Se permiten jornadas de todo tipo de temáticas, pero cuando se trata de los católicos, nos censuran", ha criticado.