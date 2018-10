El PSOE convocará una cumbre para "europeizar" el "problema" de las españolas con esta reforma

Publicado 26/12/2013 15:54:04 CET

Critica que Mato firmase una resolución de la ONU a favor de las libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La número dos del PSOE, Elena Valenciano, ha anunciado que su formación va a convocar en Madrid una cumbre europea "por la libertad de las mujeres" y para "europeizar" el "problema de las españolas" con la reforma que ha planteado el Gobierno del PP en materia de aborto que, a su juicio, "vuelve a tratarlas como el sexo débil o incapaz" y "las tutela en su libertad para ser madres o no".

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha ofrecido esta rueda de prensa en su sede madrileña de Ferraz, tras la reunión con representantes de la delegación socialista española en el Parlamento Europeo, en la que han analizando las iniciativas a tomar en cuenta en las instituciones europeas para denunciar la Ley de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada.

Según ha explicado, esta cumbre europea por la libertad de las mujeres, aún sin fecha, se convocará en el marco del Partido Socialista europeo, del que Valenciano es vicepresidenta.

"Vamos a hacer un camino de ida y vuelta y europeizar el problema de las mujeres españolas, tan grave como que necesita europeizarse. Vamos a ser las únicas europeas que retrocedamos clamorosamente en nuestros derechos en el contexto actual de la UE porque no hay ningún país europeo que haya legislado hacia atrás en los últimos anos", ha señalado.

A su vez, ha subrayado que va a trabajar en el Parlamento europeo con el objetivo de acercarse a todos los eurodiputados, así como al presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, además de movilizar a todos los socialistas europeos, para frenar esta reforma. "Vamos a exprimir toda la capacidad que tiene la UE para que el Gobierno no lleve su proyecto de ley al Parlamento", ha apostillado.

Esta iniciativa, según ha detallado, sigue la línea marcada por las propuestas del 'lobbie' europeo de mujeres, en materia de derechos sexuales y reproductivos, que promueve una carta al ministro Ruiz-Gallardón para que retire el anteproyecto de Ley del Aborto y se mantenga la legislación actual.

Valenciano ha criticado que esta ley presentada por el PP no la hubieran aprobado la mayoría de los gobiernos conservadores europeos, como los de Francia, Alemania o el británico, sino que es la ley que aprobaría la extrema derecha europea y por la que Rajoy ha sido felicitado, por ejemplo, por el presidente de honor del ultraderechista Frente Nacional (FN) francesa, Jean-Marie Le Pen.

Igualmente, ha apuntado al rotativo conservador 'The Times', que apunta al Gobierno como un ejecutivo "que abusa de su poder" al modificar la Ley del Aborto. "La derecha española se ha situado a la derecha de la derecha europea", ha apostillado.

El PSOE también va a invitar a asociaciones de mujeres y de profesionales a viajar a instituciones europeas para explicar lo que sucede en España con la libertad de las mujeres.

DEBATE EN ESPAÑA

Por otro lado, la socialista cree que el PP quiere esconder el debate de la Ley del Aborto hasta después de las elecciones europeas, que se celebran en mayo, y hasta entonces no presentará la normativa en el Parlamento español. Por eso, ha adelantado también que presentará una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para instar al Gobierno a que no traiga esta reforma al Parlamento.

Valenciano ha subrayado en este contexto que España incumple "clarísimamente" sus compromisos internacionales al redactar esta legislación porque la ministra de Sanidad, Ana Mato, es firmante de una resolución de la ONU en la que se aboga por los derechos sexuales y reproductivos y por la libertad de las mujeres a la hora de decidir sobre su maternidad.

Asimismo, ha resaltado que, una semana después de anunciarse en el Consejo de Ministros esta regulación, se han empezado a oír voces "discordantes del PP que cuestionan" la reforma del aborto, citando así a la alcaldesa de Zamora, o la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes.

"Ella ha dicho que esa es su posición individual pero que tiene que cumplir con la disciplina de su partido, pero me parece muy relevante que una persona como Cifuentes se haya mostrado más favorable a una legislación de plazos --como la socialista-- que de supuestos. Esto significa ni más ni menos que Cifuentes es partidaria de la libertad de las mujeres a la hora de decidir sobre su maternidad, y también lo ha dicho la alcaldesa de Zamora. Espero que no sean las dos únicas mujeres del PP que piensen así", ha indicado.

En cuanto a la carta enviada la semana pasada por Valenciano a las diputadas del PP tras conocer la propuesta del Gobierno en materia de aborto, la socialista ha criticado las declaraciones de Celia Villalobos, en las que señalaba que Valenciano trataba de decirles a las diputadas del PP lo que tenían que votar. También ha dicho no haber recibido otra respuesta por parte de las 'populares'.

"Las mujeres del PSOE hemos tenido muchas veces que defender nuestra posición ante nuestros compañeros y ninguna de las legislaciones de interrupción voluntaria del embarazo ha sido pacífica en su elaboración. Siempre ha habido mujeres que han tenido que dar la batalla para conseguir legislaciones más avanzadas, como en el divorcio por ejemplo", ha sentenciado la 'número dos' del PSOE.

En el encuentro han participado también la secretaria de Igualdad, Purificación Causapié, y el secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica, Antonio Hernando, así como el presidente de la delegación socialista española en el Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar, el secretario general de la delegación socialista española en el Parlamento Europeo, Sergio Gutiérrez; la portavoz de la delegación en la Comisión de Igualdad, Iratxe García; la portavoz de la delegación en la Comisión de Libertades, Carmen Romero, y el secretario de organización de Juventudes Socialistas, Juan Ramón Ferreira, entre otros asistentes.