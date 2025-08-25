Un acertante de 'La Bonoloto' gana más de 1,9 millones de euros en Málaga

MÁLAGA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El dueño de un boleto de 'La Bonoloto' validado en Málaga percibirá más de 1,9 millones de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría en el sorteo celebrado este lunes, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el ganador recibirá un total de 1.959.460,84 euros. El boleto ha sido validado en la Administración de Loterías número 35 de la ciudad andaluza, situada en Duque De Rivas, 2.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 25 de agosto, ha estado formada por los números 4, 26, 38, 31, 49 y 30. El número complementario es el 1 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.432.920,00 euros.

Además, de Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor número 18.305 de Aranda de Duero (Burgos), situado en Plaza Mediterráneo.