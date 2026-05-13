AEA avisa de la "desprotección" de las víctimas de conductores drogados y pide medidas urgentes para evitar la impunidad

Decenas de vehículos durante la operación retorno del puente de mayo, en la A-3, a 3 de mayo de 2026, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico espera 1.180.000 desplazamientos por carretera en la Comunidad de Madrid y sitúa los momentos de may - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha alertado de la "desprotección" que, a su juicio, están sufriendo las víctimas de accidentes de tráfico causados por conductores drogados, "cuando jueces y tribunales, con apoyo de la fiscalía, archivan sus casos en la vía penal al considerar que este hecho no constituye ni siquiera una imprudencia merecedora de ningún reproche penal" y pide "medidas urgentes".

"El hecho de que el Código Penal tipifique como delito específico de seguridad vial sólo la conducción bajo la 'influencia' de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas y no la simple 'presencia', con la dificultad probatoria que ello conlleva, está sirviendo de argumento para que la conducta de esos conductores quede impune y sin reproche penal, dejando desprotegidas a las víctimas de los accidentes de tráfico provocados por conductores drogados, al tener que acudir a complejos y costosos procedimientos judiciales civiles", ha explicado en un comunicado.

Como ejemplo, AEA CITA el caso de un motorista que circulaba correctamente y, en una intersección en el barrio de Canillejas (Madrid), fue arrollado por el conductor de una furgoneta que se saltó un ceda el paso, dando positivo en cocaína en la prueba de drogas que se le realizó en el momento de producirse el accidente.

"Como consecuencia de ello, a la víctima se le produjeron unas gravísimas lesiones que precisaron -y aún hoy precisan- la realización de complicadas operaciones quirúrgicas y que han determinado ya la declaración de incapacidad permanente total para continuar ejerciendo su profesión de conductor de camiones", ha explicado.

Según ha lamentado AEA, el Juzgado de Instrucción nº33 de Madrid y la Sección nº1 de la Audiencia Provincial de Madrid archivaron el caso sin practicar las pruebas de drogas solicitadas, considerando que la causa del accidente no fue la imprudencia grave del conductor, sino a la existencia de un socavón que existía en la vía.

El presidente de la asociación, Mario Arnaldo, considera "sorprendente que un conductor drogado que se salta una señal de ceda el paso, dejando incapacitado de por vida a un motorista que circula correctamente por una calle, no tenga ningún reproche penal por su conducta y ni siquiera se compruebe si tiene alguna adicción a las drogas, o se le retire temporalmente el carnet de conducir con una sentencia penal, para impedir que siga conduciendo poniendo en riesgo la seguridad vial".

"EXTRAÑADO" POR LA ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA

También se ha mostrado "extrañado" por la actuación de la Fiscalía en este caso. "En menos de un mes, cambia radicalmente de opinión, y de pedir que se practiquen unas pruebas para acreditar la influencia del consumo de cocaína en el accidente, renuncia a ellas y apoya el archivo de las actuaciones, obligando a la víctima del conductor drogado a tener que iniciar un complejo y costoso procedimiento judicial para reclamar la reparación de las graves lesiones ocasionadas", ha afirmado.

AEA ha puesto de manifiesto que en 2024 la Dirección General de Tráfico (DGT) incoó 57.580 expedientes sancionadores a conductores que conducían habiendo consumido drogas, alcanzando la cifra más alta de la historia. "Sin embargo, por la dificultad probatoria para acreditar la influencia de dicho consumo en la conducción, sólo una ínfima parte de esos casos terminan juzgándose en la jurisdicción penal, dejando absolutamente desprotegidas a las víctimas de accidentes provocados por conductores drogados", ha insistido.

En este contexto, ha anunciado que se va a dirigir tanto al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, como al fiscal especial de Seguridad Vial, Mario Jesús Sanz Fernández-Vega, para "denunciar la actual situación de desprotección de las victimas de accidentes de tráfico provocados por conductores drogados".

También solicitará la adopción "medidas urgentes para impedir que conductas que ponen en grave riesgo la seguridad vial y la vida y la integridad de las personas queden impunes, ya que el hecho de que en un accidente no se pueda acreditar la 'influencia' de las drogas en la conducción, las conductas imprudentes cometidas por conductores drogados no pueden quedar impunes y sin reproche alguno en la esfera penal".