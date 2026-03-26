AEMET avanza estabilidad al inicio de la Semana Santa aunque habrá lluvias y nieve en tercio norte el fin de semana

Archivo - Imágenes de las procesiones de hacen estación de penitencia hoy Sábado Santo en Sevilla. A 19 de abril de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El inicio de la Semana Santa será estable en casi toda España aunque durante el fin de semana se registrarán precipitaciones en el tercio norte, así como nieve el domingo a partir de 400 metros (m), según la predicción especial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La estabilidad será la nota predominante en la mayor parte del país entre este viernes 27 y el sábado 28. No obstante, AEMET prevé que se registren precipitaciones en el área cantábrica que, durante el sábado, se extenderán a buena pare del resto del tercio norte. Asimismo, avanza que podrían caer chubascos ocasionales en Baleares.

En este marco, señala que la cota de nieve experimentará un desplome en el norte de España a últimas horas del sábado, momento en el que se darán nevadas en montañas que también podrían afectar a zonas más bajas. De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas experimentarán oscilaciones durante estos dos días, de tal manera que se registrarán heladas en entornos de montaña y en puntos de las mesetas.

Además, soplará levante con intervalos fuertes en el Estrecho y Alborán y predominará el viento de componente norte en el resto; fuerte con rachas muy fuertes en Ampurdán, Baleares, litorales de Galicia, Pirineos y Ebro, y tendiendo a arreciar el sábado en el cuadrante nordeste.

En lo que respecta a Canarias, el clima será estable, y podría haber alguna precipitación débil en las islas montañosas. En el archipiélago canario, las temperaturas aumentarán ligeramente y, además, soplará viento de componente norte con intervalos fuertes.

AEMET avanza que el domingo 29 estará marcado por la entrada de una masa de aire polar sobre la Península y Baleares que provocará que las precipitaciones que se esperan en el tercio norte peninsular sean en forma de nieve en amplias zonas. De hecho, podrán dejar acumulados significativos en cotas que podrán bajar hasta los 400/700 m. Mientras tanto, en Baleares también se podrán dar precipitaciones que podrían ser fuertes.

En este contexto, los termómetros descenderán de forma prácticamente generalizada y se registrarán heladas en zonas de montaña y de la meseta norte. Asimismo, soplará viento intenso de componente norte, con rachas muy fuertes en Baleares y en la mayor parte del centro y mitad oriental peninsular. Por lo demás, en Canarias se mantendrá un tiempo estable con intervalos fuertes de alisio.

Entre el lunes 30 de marzo y el jueves 2 de abril, AEMET espera la estabilidad predomine en la Península y Baleares por lo que las precipitaciones quedarían restringidas al tercio norte peninsular y caerían en forma de nieve en montañas. No obstante, el organismo estatal puntualiza que un sistema de bajas presiones podría afectar a España y dejar precipitaciones en los tercios este y sur peninsulares y especialmente en Baleares, donde podrían ser fuertes y abundantes en caso de producirse.

Además, señala que las temperaturas aumentarán, por lo que las heladas en entornos de montaña y puntos de la meseta norte tenderán a menos. En estas jornadas, soplará viento de componente norte, con rachas muy fuertes en amplias zonas del cuadrante nordeste peninsular, Baleares y montañas del centro.

De forma paralela, prevé tiempo estable para Canarias, con alisios con intervalos fuertes, predominio de los aumentos térmicos y posible presencia de calima. Aún así, precisa que el sistema de bajas presiones también podría acabar incidiendo sobre el archipiélago dejando precipitaciones que podrían ser fuertes.