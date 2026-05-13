AEMET avanza un final de semana con hasta 10ºC menos de la normal y lluvia en norte y este peninsulares

Una persona con paraguas - EUROPA PRESS

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Los próximos días tendrán un ambiente frío para la época del año en buena parte de la Península, situación que se intensificará el viernes y el sábado, cuando las temperaturas alcanzarán valores entre 5 y 10ºC inferiores a los normales para estas fechas, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

No obstante, ya desde el mismo sábado se iniciará un ascenso progresivo de las temperaturas. Si los pronósticos no cambian, éste continuará durante los días siguientes, de manera que a mediados de la próxima semana ya se podrían superar los 30ºC en amplias zonas del país.

Todo esto tendrá lugar en una semana en la que habrá algo de inestabilidad atmosférica. Ésto se traducirá en posibilidad de chubascos, sobre todo en zonas del norte y este de la Península. A partir del fin de semana, éstos chubascos también irán a menos.

Hoy miércoles llegarán vientos del norte que arrastrarán nubes hasta el Cantábrico y los Pirineos. Éstos dejarán por allí lluvias y nevadas a partir de unos 1.800 a 2.000 metros (m). De acuerdo con Del Campo, estos vientos soplarán con intensidad en el Valle del Ebro. Además, crecerán nubes de evolución por la tarde en la zona centro y mitad norte de la Península.

Allí se producirán chubascos acompañados de tormenta, así como en zonas del centro y del este peninsulares. Éstas serán localmente fuertes en entornos montañosos y en el nordeste de Cataluña. Este día, las temperaturas diurnas ser algo más altas, con máximas próximas 28ºC en Murcia y tan solo 15ºC en Burgos, Segovia o Vitoria.

El jueves será una jornada similar, con precipitaciones en el extremo norte peninsular durante buena parte del día y nevadas por allí a partir de unos 1.500 a 1.800 m. Según el portavoz de AEMET, las precipitaciones en el nordeste de Cataluña podrán ser localmente fuertes.

Por la tarde, crecerán de nuevo nubes de evolución en el interior con alguna tormenta en zonas de montaña del centro y también en puntos de Baleares. En esta jornada, los vientos soplarán con mucha fuerza en el Valle del Ebro y las temperaturas serán más bajas en el Cantábrico y algo más altas en la mitad sur.

El pronóstico recoge que un frente atravesará la Península el viernes de noroeste a sureste. Tras él, llegará una masa de aire más frío que producirá un descenso de las temperaturas en buena parte del territorio y que además será acusado en la mitad oriental. Este frente irá dejando chubascos localmente fuertes y persistentes, sobre todo en el Cantábrico y norte de Cataluña.

Sin embargo, el portavoz de AEMET puntualiza que en realidad estos chubascos podrán producirse en buena parte del norte y este de la Península, así como en Baleares. Mientras tanto, la situación dará un poquito más al margen de esta situación el suroeste, es decir, Extremadura y oeste de Andalucía. Durante esta jornada nevará a cotas bajas para mediados de mayo. En concreto, aparecerá la nieve en las montañas del norte a partir de tan solo 1.300 m.

En lo que respecta a los termómetros, Madrid alcanzará 17ºC en una jornada de San Isidro fresca, pero donde sin embargo es poco probable que llueva. Por lo demás, se llegará a 21ºC en Barcelona y ciudades como Pamplona se quedarán en tan solo 12ºC, por lo que será una jornada prácticamente invernal por zonas del norte de la Península. En comparación, el sureste estará más cálido. Por ejemplo, la ciudad de Murcia rondará los 30ºC. Además, los vientos soplarán con mucha fuerza en el tercio norte.

MÍNIMAS DE 1ºC EN ÁVILA Y DE 25ºC EN EL VALLE DEL GUADALQUIVIR

De cara al fin de semana, Del Campo ha indicado que la atmófera tenderá a estabilizarse. Aunque habrá posibilidad de algún chubasco todavía en Baleares y por la tarde en el extremo sur peninsular, en general las precipitaciones quedarán acotadas al Cantábrico y serán menos abundantes que en el día previo. En el resto del país, el día será poco nuboso, aunque amanecerá con ambiente frío y algunas heladas en zonas de montaña y de páramo del norte y del centro de la Península.

De esta manera, Ávila podría amanecer con una temperatura mínima de tan solo 1ºC; Teruel y Palencia, con 2ºC; y numerosas ciudades del interior de la mitad norte, con temperaturas mínimas de 5ºC o menos. Aún así, la predicción recalca que las temperaturas ya van a subir durante esta jornada de forma clara, ascenso que va a continuar en los días siguientes.

De hecho, las heladas quedarán restringidas a los Pirineos el domingo. Aunque en palabras del portavoz de AEMET será una jornada fría para la época del año en muchas zonas, se superarán los 20ºC de máxima en el Valle del Ebro, en el centro y en el sur de la Península e incluso se llegará a los 25ºC en el Valle del Guadalquivir y en el sureste.

De forma paralela, el pronóstico recoge lluvias para este día en el extremo norte y no descarta algunos chubascos con tormenta a partir del mediodía en zonas del norte y este peninsular. De cara a la próxima semana, avanza que la probabilidad de precipitaciones será baja en la mayor parte de España, si bien se registrarán algunas lluvias en Galicia y no se descartan posibles chubascos aislados en zonas montañosas del resto del territorio.

El portavoz de AEMET indica que lo más destacado continuará siendo el ascenso térmico. En este sentido, especifica que el martes podrían superarse los 30ºC en puntos del Valle del Ebro, del Guadiana y del Guadalquivir.

Por último, en lo que respecta a Canarias, añade que habrá intervalos nubosos a lo largo de esta semana en el norte de las islas más montañosas, donde podrían registrarse lluvias. Asimismo, se darán vientos del norte intensos en zonas expuestas. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, con mínimas de entre 18 y 20º y máximas de entre 23 y 25ºC en zonas de costa.