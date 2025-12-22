AEMET avanza una Navidad fría, con máximas entre 5 y 10ºC por debajo de lo normal en la meseta norte

Archivo - Un hombre con un paraguas en una calle de Pedrafita do Cebreiro, a 5 de enero de 2024, en Pedrafita do Cebreiro, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La primera semana de las fiestas navideñas transcurrirá con ambiente frío, con temperaturas más bajas de lo normal durante la época, especialmente durante el día, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. En concreto, el día de Navidad habrá valores entre 5 y 10ºC por debajo de lo normales, con heladas por la noche y de madrugada.

En lo que se refiere a las precipitaciones, el lunes aún nevará en cotas bajas del norte mientras que, a partir del martes, lo hará sobre todo en las montañas. Este día también lloverá en zonas del oeste peninsular y sur peninsular, al igual que en puntos del área mediterránea, sobre todo en Baleares y norte de Cataluña. Aunque hay incertidumbre, el resto de la semana seguirán las precipitaciones en el archipiélago balear y norte de Cataluña. A su vez, también podrá llover en otros puntos del este de la Península y del Cantábrico, aunque en esta última zona las precipitaciones irán a menos.

Del Campo ha señalado que las lluvias serán probables este lunes en el norte de Cataluña y Baleares. A su vez, continuará lloviendo en Galicia, comunidades cantábricas y Castilla y León, y también lo hará en zonas de montaña de la Península.

Inicialmente, la cota de nieve estará en torno a unos 800 metros aunque subirá hasta unos 1.000 a 1.200 metros en el norte salvo en los Pirineos, donde se mantendrá en torno a 800 metros todo el día. Asimismo, subirá a 1.200 a 1.500 metros en el centro y surpeninsular.

En líneas generales, el ambiente será frío, con temperaturas diurnas por debajo de 10ºC en buena parte del interior de la Península e inferiores a 5ºC en la mayor parte del interior. En muchos puntos, estos valores térmicos diurnos estarán entre 5 y 10ºC por debajo de lo normal para esta época del año.

En lo que respecta al martes, el portavoz de AEMET ha avanzado que se registrarán lluvias en Galicia y el Cantábrico, así como en el sur de Castilla y León, Extremadura y parte de Andalucía. De acuerdo con la predicción, las precipitaciones serán más intensas en el sur de esta comunidad autónoma.

Asimismo, nevará en las montañas a partir de unos 1.200 metros, cota que irá subiendo a lo largo del día. Este día se amanecerá con heladas en zonas del norte y del centro peninsular, aunque las temperaturas subirán tanto de noche como de día. Aún así, el ambiente será frío y las máximas no alcanzarán los 10ºC en amplias zonas del interior peninsular.

El miércoles, día de Nochebuena, amanecerá con heladas en el interior peninsular, mientras que las temperaturas diurnas seguirán ascendiendo. En este sentido, el ambiente será frío, pero no tanto como en jornadas previas, y los cielos estarán más despejados en el este y sur de la Península y más nublados en el norte, con lluvias persistentes en el Cantábrico. A su vez, también lloverá en el norte de Cataluña y en Baleares y Del Campo no descarga que también se registren chubascos en el sur de Andalucía y en Ceuta y Melilla.

El día 25, día de Navidad, llegará una nueva masa de aire frío a la Península que provocará un descenso de las temperaturas que será más acusado en la mitad norte y en el área mediterránea. Por esta parte, se amanecerá con heladas en buena parte del interior peninsular, zonas que quedará con temperaturas diurnas por debajo de los 10ºC e incluso de los 5ºC en ciudades de la meseta norte. El portavoz de AEMET ha explicado que de nuevo se hablará de máximas entre 5 y 10ºC por debajo de lo normal, en este caso en zonas de la mitad norte.

En cuanto a las precipitaciones, el portavoz de de AEMET ha indicado que lo más probable es que se concentren en las comunidades cantábricas, aunque serán menos persistentes que en días previos. Además, es posible que llueva en el norte de Cataluña y en Baleares y podría hacerlo también en el resto del área mediterránea. Así, Del Campo no descarta que estas precipitaciones puedan penetrar penetrar hacia el interior oriental peninsular, con nieve, especialmente en zonas de montaña.

LAS TEMPERATURAS SUBIRÁN EL FIN DE SEMANA

A partir del viernes aumenta notablemente la incertidumbre en el pronóstico. Con la información disponible en la actualidad, Del Campo ha apuntado a que podrá iniciarse una subida de las temperaturas que continuaría durante el fin de semana. Esta jornada, el viernes 26, habría numerosas heladas, que irían perdiendo intensidad y extensión durante los días siguientes. Eso sí, el ambiente frío durante el día continuaría con máximas por debajo de 10ºC en amplias zonas del interior.

El portavoz de AEMET ha indicado que la mayor probabilidad de precipitaciones se dará en el archipiélago balear, norte de Cataluña y otras zonas del área mediterránea como el este de Cataluña y la Comunidad Valenciana. De forma paralela, también podría caer lluvia en el interior oriental y en el centro peninsular. Con este ascenso de las temperaturas, lo más probable es que la nieve quede acotada a zonas de montaña.

Por último, en lo que respecta a Canarias, Del Campo ha explicado que durante los próximos días habrá nubosidad abundante en el norte de las islas. En concreto, las precipitaciones serán más probables y abundantes en el norte de las islas más montañosas. Por lo demás, las temperaturas no experimentarán grandes cambios y los valores serán suaves. De esta manera, las mínimas serán de entre 15 y 17ºC y las máximas de 20 a 22ºC en zonas costeras del archipiélago.