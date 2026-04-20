AEMET avanza una semana calurosa en toda España, con más de 30ºC en amplias zonas y tormentas en el norte peninsular

Archivo - Dos personas caminan por una vía en plena ola de calor, a 12 de julio de 2022, en Orense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La semana comienza con temperaturas muy altas para la época del año, de acuerdo con la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. De esta manera, se superarán los 30ºC en zonas del este, centro y sur de la Península.

Aunque habrá algunos descensos térmicos entre el miércoles y el viernes, los valores diurnos a lo largo de toda la semana estarán entre 5 y 10ºC por encima de lo normal para estas fechas, e incluso más de 10ºC en áreas del interior. "Hablaremos de temperaturas más propias de junio que de abril", avisa Del Campo.

En cuanto a las precipitaciones, señala que habrá chubascos acompañados de tormenta que podrán ser localmente fuertes fundamentalmente en zonas del norte de la Península.

Las temperaturas bajarán notablemente este lunes en Canarias, pero no experimentarán grandes cambios en la Península. Si acaso, Del Campo apunta a que los termómetros incluso podrían llegar a subir un poco en el Valle del Ebro. De esta manera, Zaragoza podría alcanzar los 32ºC al igual que Sevilla, mientras que Lleida y Murcia rondarán los 31ºC.

Por lo tarde, habrá tormentas en el Valle del Ebro, Navarra, Sistema Ibérico y Pirineos. Por esta parte, el portavoz de AEMET precisa que podrán ser localmente fuertes y estar acompañadas de granizo y de rachas de viento fuertes.

Una masa de aire muy cálido para la época del año entrará en la Península el martes, según avanza el pronóstico. En algunas zonas será algo inestable, lo que dará lugar a la formación de tormentas que podrán ser fuertes en Galicia, en torno de la Cordillera Cantábrica y también en el entorno del Sistema Ibérico y de los Pirineos.

Estas tormentas podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y de granizo, con chubascos que también podrán ser intensos. Además, también podrían registrarse en otros puntos del interior peninsular, aunque de forma más dispersa. De acuerdo con Del Campo, este día habrá polvo en suspensión que dará lugar a calima y las temperaturas subirán.

Así, se sobrepasarán los 30ºC en el Valle del Ebro, en la zona centro de la Península y en amplias zonas de la mitad sur. De hecho, incluso podrían superarse los 33 a 34ºC en los valles del Guadalquivir y del Guadiana. Por otro lado, seguirán bajando las temperaturas en Canarias y allí en el archipiélago habrá intervalos nubosos en el norte, con algunas lluvias en esa zona.

El miércoles habrá un descenso térmico en el norte y oeste de la Península que será además notable en el Cantábrico. A pesar de ello, se seguirán superando los 30ºC en el este peninsular donde, tal y como dice el portavoz de AEMET, las temperaturas subirán. "Está previsto que Lleida o Zaragoza superen los 32ºC", ha añadido.

Al margen de ello, la previsión recoge que las tormentas serán menos frecuentes que el día anterior, pero también podrían darse en zonas de montaña del nordeste, sobre todo en el entorno del Sistema Ibérico y de los Pirineos.

Del Campo avanza que el jueves habrá un descenso térmico notable en el área mediterránea y Baleares, pero que los termómetros subirán en el resto del territorio. De esta manera, se superarán los 30ºC en el centro y sur peninsulares.

Durante este día, se registrará además algo más de inestabilidad y habrá posibilidad de tormentas, sobre todo en el oeste de la Península, que serán de nuevo localmente fuertes.

Seguirá habiendo polvo en suspensión que dará lugar a calima en Canarias. Asimismo, habrá cielos nubosos y lluvias débiles en el norte del archipiélago tanto en esta jornada como en la anterior.

FIN DE SEMANA CALUROSO, PERO TORMENTOSO

De cara al viernes y el fin de semana aumenta la incertidumbre en el pronóstico, según el portavoz de AEMET. De esta manera, el viernes podría haber una bajada de temperaturas en el oeste y en el sur peninsular. El sábado y domingo, estas podrían recuperarse. En líneas generales, se seguiría con un ambiente muy cálido para la épica del año en la mayor parte del país.

De forma paralela, se produciría un aumento de la inestabilidad, con precipitaciones acompañadas de tormenta, sobre todo en el norte y en el oeste de la península, localmente fuertes. En Canarias también es probable que suban las temperaturas de cara a la recta final de la semana, con cielos nubosos en el norte, pero menos lluvias que en días previos.

TORMENTAS GENERALIZADAS DESDE EL VIERNES

El climatólogo de Meteored España, Samuel Biener, ha añadido que, si se cumplen los pronósticos, el viernes habrá tormentas generalizadas en puntos de Castilla y León, la Cordillera Cantábrica y el Sistema Ibérico. A su vez, también podrían afectar de forma más dispersa al interior de Galicia, Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha y el sur y oeste de Andalucía.

A partir del sábado, los chubascos se extenderán también por gran parte de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y las sierras orientales de Andalucía. De cara al domingo, la probabilidad de tormentas se concentrará de nuevo en Castilla y León, el interior de Galicia, la Cordillera Cantábrica, Madrid, Guadalajara, el oeste de Castilla-La Mancha y Extremadura.

En lo que respecta a Canarias, Biener ha apuntado a que el archipiélago también registrará chubascos irregulares durante la semana, que podrían ser intensos especialmente en las islas de mayor relieve. Más allá de ello, añade que las precipitaciones serán en líneas generales irregulares, aunque localmente intensas y de corta duración.