AEMET avisa de que ayer se registrado 'noches infernales' en Canarias, con mínimas de 32,5ºC en Las Palmas

Archivo - Un termómetro marca 32 grados centígrados en el Paseo Maragall de Barcelona (Catalunya, España) en la medianoche del martes 30 de julio de 2024 al jueves 31, en una ola de calor iniciada el lunes en toda Catalunya. - LORENA SOPENA / Europa Press - Archivo

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha avisado de que durante la madrugada de este martes se han registrado 'noches infernales' en distintos puntos de Canarias, con mínimas que han llegado a los 32,5ºC en Agaete - Suerte Alta (Las Palmas).

"Todavía no hay un nombre universalmente aceptado para las noches en las que no se baja de 30 °C, pero lo cierto es que estas ya se producen. Uno de los términos propuestos es 'noche infernal'. Pues bien, en Canarias ha habido esta madrugada localidades con ese tipo de noche", ha señalado el organismo estatal a través de su perfil en 'X'.

Además, San Bartolomé Tirajana, Lomo Pedro Alfonso (Las Palmas) llegó a los 31,2ºC; Tijarafe (Santa Cruz de Tenerife), a los 30,9ºC; y San Bartolomé Tirajana, Las Tirajanas (Las Palmas), a los 30ºC.

Esta mañana, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Sara Aagesen, ha avanzado que España registra ya el verano más cálido desde el inicio de la serie histórica de AEMET en 1961: la temperatura media en el país en junio y julio ha sido de 24,1ºC.