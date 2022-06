La AEMET extiende hasta el viernes "como mínimo" la ola de calor

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado este lunes que la ola de calor se extiende "como mínimo" hasta el viernes, con temperaturas muy superiores a las normales para estas fechas en la mayor parte de España excepto en Galicia, el litoral del Cantábrico occidental y en puntos del litoral mediterráneo peninsular.

La situación está motivada por la estabilidad generalizada y por la fuerte insolación, junto con la entrada de una masa de aire muy cálida procedente del norte de África, está provocando un importante ascenso de las temperaturas, mínimas y máximas, en buena parte de la Península.

Como consecuencia, la ola de calor se mantendrá, al menos, hasta el viernes 17 de junio y la AEMET no descarta que "se prolongue algunos días más, especialmente en la mitad oriental peninsular". El viento de componente sur está arrastrando además polvo en suspensión, lo que podría originar calimas y reducción de la visibilidad.

Las temperaturas seguirán subiendo este martes en el norte y en el sureste de la Península y en Baleares y lo hará de forma notable en el área cantábrica y el alto Ebro. Por ello, la AEMET pronostica que estos días se superarán los 35ºC en amplias zonas de la meseta norte, alto Ebro, sur de Galicia, interior del Cantábrico oriental y Mallorca, y se podrán alcanzar los 40ºC en el valle del Ebro.

En el centro y sur peninsulares las temperaturas se mantendrán altas y se alcanzarán o superarán los 40ºC en amplias zonas sobre todo de los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, donde podrían superarse los 42ºC.

En cuanto al miércoles o el jueves, la AEMET señala que aumentará la incertidumbre en cuanto a la evolución de las temperaturas, aunque en general se esperan cambios ligeros y ve probable que sigan subiendo las temperaturas en muchas zonas de la mitad norte.

No obstante, el jueves podría descender de forma ligera en puntos de Andalucía y del sureste y, el jueves, en el extremo oeste peninsular. Durante el episodio de altas temperaturas, las mínimas serán elevadas, con más de 20ºC y de 25ºC en amplias zonas del sur y del centro.

En cuanto al viernes, ve posible que desciendan de forma significativa las temperaturas en la mitad oeste pero se mantendrán los valores muy elevados en la mitad oriental. No obstante, para esos días la incertidumbre es elevada debido a la presencia de una DANA que se situará cerca de Madeira y cuyo desplazamiento respecto a la península Ibérica no se puede determinar con precisión, por lo que no se puede definir de forma clara el final de esta ola de calor.

Durante este episodio se espera la formación de tormentas dispersas en el interior peninsular, sobre todo por las tardes, que pueden venir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento, aunque no es probable que produzcan precipitaciones intensas.

En consecuencia, se puede dar un descenso transitorio de temperaturas allí donde se produzcan y que las temperaturas máximas no alcancen los valores previstos tan elevados en esas zonas.