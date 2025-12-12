La AEMET prevé que la semana de Navidad y la de fin de año tendrán temperaturas más bajas de lo normal

Archivo - Gente con paraguas por las calles de Málaga. A 12 de diciembre de 2024 en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

El periodo comprendido entre el 22 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026, es decir, la semana de Navidad y la de final de año, serán previsiblemente frías, con temperaturas más bajas de lo normal para la época en la mayor parte del país, según ha avanzado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, la semana del 22 al 28 de diciembre, "aún con una incertidumbre en el pronóstico muy elevada y con la información actualmente disponible", según AEMET, es posible que el tiempo sea frío, con temperaturas por debajo de lo normal.

En cuanto a las lluvias, en general serán escasas en el noroeste de la Península y más abundantes en puntos de la costa mediterránea y Baleares. No obstante, AEMET ha insistido en que esta predicción podría variar "significativamente".

De cara a la semana del 29 de diciembre al 4 de enero de 2026, AEMET ha señalado que estos días, todavía "con más incertidumbre en el pronóstico", seguirían un patrón similar en cuanto a las temperaturas, con un tiempo frío aunque no hay una tendencia clara en cuanto a las precipitaciones.

Para la próxima semana, la del 15 al 21 de diciembre, AEMET ha previsto que la mayor parte de la Península y Baleares registren lluvias marcadas por la influencia de bajas presiones, mientras que las temperaturas serán más altas de lo habitual para la época. No obstante, a partir del martes, se espera un descenso térmico y heladas nocturnas en zonas del centro y sur peninsular.