Agosto de 2026 fue el sexto más cálido en España desde 1961, con una media de 24,4ºC, 1,4ºC más que la media

Archivo - Las playas andaluzas, preparadas para la Semana Santa. Imágenes de playas de Cádiz en la mañana del Domingo de Ramos. En Cádiz, a 29 de marzo de 2026. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El mes de agosto de 2026 fue el sexto más cálido en España desde el inicio de la serie histórica de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y también del siglo XXI, según el avance climático de agosto de 2026 publicado este martes por el organismo estatal.

En este sentido, AEMET ha apuntado a que nueve de los diez agostos más cálidos se han registrado en el siglo actual y cinco de ellos, desde 2022. Además, ha precisado que la temperatura media en la España peninsular durante este mes ha sido de 24,4ºC, lo que supone una anomalía positiva de 1,4ºC respecto a los niveles normales.

Por zonas, ha dicho que agosto ha tenido un carácter muy cálido de manera más marcada en el norte y en el este de la Península, así como en Baleares. De hecho, ha sido un mes extremadamente cálido en la mayor parte del tercio este de la Península y en el archipiélago balear.

En las depresiones del Guadalquivir y del Guadiana las temperaturas han estado más cerca de sus valores normales, con carácter normal o cálido, e incluso con un carácter frío en parte de la costa atlántica andaluza. Mientras tanto, en Canarias, agosto ha tenido en líneas generales un carácter muy cálido.

Un total de 19 de las estaciones principales de AEMET han registrado la mayor temperatura media para el mes desde el comienzo de sus respectivas series. De entre todas las estaciones principales, los valores térmicos más altos han correspondido a Valencia/Aeropuerto y a Valencia, donde el día 19 se alcanzaron los 43,7°C y 42,8°C respectivamente. Además, el día 1 se registraron 42,8°C en Sevilla/Aeropuerto y 42,7°C en Granada/Aeropuerto.

En el otro extremo, las mínimas más bajas se han medido en el Puerto de Navacerrada y en Salamanca/Aeropuerto, donde el día 28 se llegó a 3,3°C y 6,2+°C, respectivamente. De hecho, en cinco estaciones principales se midió la mínima de un mes de agosto desde que se tienen registros.

UN MES DE AGOSTO HÚMEDO, CON 22,9 L/M2 DE MEDIA

Por otro lado, el avance climático de AEMET ha señalado que el pasado mes de agosto tuvo un carácter húmedo en cuanto a precipitaciones, con un valor de 22,9 litros por metro cuadrado (l/m2), lo que representa el 44% del promedio normal para este mes.

Si bien la precipitación ha quedado ligeramente por debajo de lo habitual, el organismo estatal ha explicado que se ha tratado del vigésimo quinto mes de agosto más húmedo de la serie y el décimo con más precipitación del siglo XXI, lo que le confiere un carácter húmedo. "Ha habido 41 agostos más secos", ha precisado AEMET.

En líneas generales, la mayor parte de las precipitaciones se han debido a episodios asociados a tormentas. Éstas alcanzaron intensidades muy fuertes y tuvieron una distribución muy irregular. De acuerdo con el avance climático, las precipitaciones diarias más elevadas en estaciones principales se registraron en Hondarribia-Malkarroa, con 54,8 l/m2 el día 9; Santander, con 32,8 l/m2 el día 20; Santander aeropuerto, con 30 l/m2 el día 20 y A Coruña, con 28,4 l/m2 el día 26.

En lo que se refiere a las precipitaciones mensuales acumuladas, los valores más altos se observaron en Vigo aeropuerto, con 118,7 l/m2; Pontevedra, con 84,2 l/m2; Hondarribia-Malkarroa, con 77,4 l/m2; Santiago de Compostela aeropuerto, con 59,2 l/m2; Santander, con 52,6 l/m2 y Donostia/San Sebastián-Igeldo, con 52 l/m2.