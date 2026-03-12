El agustino español Luis Marín de San Martín, nuevo Limosnero del Papa León XIV

Archivo - Luis Marín De San Martín. - Europa Press/Contacto/ALESSIA GIULIANI - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El religioso agustino Luis Marín de San Martín ha sido designado nuevo Limosnero del Papa León XIV y prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, un cargo en el que sucede al cardenal Konrad Krajewski.

Marín, que hasta ahora era subsecretario de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, adquiere también la dignidad de arzobispo, según ha informado este jueves la Oficina de Prensa de la Santa Sede en un comunicado.

Por su parte, el cardenal Konrad Krajewski, que hasta ahora era el limosnero de Su Santidad, ha sido designado por el Papa arzobispo metropolitano de Lódz (Polonia).

Marín ha mostrado su agradecimiento al Papa por su confianza. "Reitero mi fidelidad al sucesor de Pedro y empeñaré todas mis fuerzas, lo que tengo y lo que soy, en esta nueva misión: con fidelidad, implicación y entusiasmo", ha subrayado.

Además, ha recordado los años de "enorme riqueza" en la Secretaría del Sínodo. "Destaco la vitalidad de la Iglesia, que ahuyenta las sombras del pesimismo y la resignación. He conocido a muchos 'santos de la puerta de al lado' que, con sencillez, coraje y alegría, viven y testimonian su fe y siembran Evangelio", ha destacado.

PONER A LOS POBRES EN EL CENTRO

Sobre su nuevo cargo como limosnero apostólico y prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, Marín ha afirmado que es un "hermoso y exigente servicio". "Espero continuar la esforzada y magnífica tarea realizada por el cardenal Konrad Krajewski en estos años. Quiero poner a los pobres en el centro y dejarme interpelar por su grito, que es el de Cristo. Como cristiano, como pastor, debo revelar el verdadero rostro del amor divino", ha expresado Marín.

El Dicasterio para el Servicio de la Caridad, también llamado Limosnería Apostólica, se dedica a ayudar a "los pobres, los vulnerables y los excluidos" en nombre del Papa, "quien dispone personalmente las ayudas que se deban destinar en casos de una especial indigencia o de otra necesidad", según dice la Praedicate Evangelium.