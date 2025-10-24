Alastair Lewis (FIPP World Media Congress) llama a la unidad del sector para afrontar los retos y aprovechar la IA

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de FIPP World Media Congress, Alastair Lewis, ha hecho un llamamiento a la unidad del sector para afrontar los retos y aprovechar las oportunidades que plantea la inteligencia artificial.

Así lo se ha expresado Alastair Lewis durante su participación en el Congreso FIPP 2025, que se ha celebrado esta semana en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con el apoyo en la organización de Asociación de Revistas (ARI) y el patrocinio del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid.

"Al clausurar el congreso de este año, tan crucial para la FIPP y para nuestro sector, me sorprende la ambición y el espíritu de colaboración que se ha manifestado en todas las sesiones y conversaciones. Nuestro centenario es un hito importante, pero también es una oportunidad para mirar hacia el futuro con un propósito renovado", ha declarado, según ha informado los organizadores del evento.

En su intervención, se ha mostrado "increíblemente agradecido" a todos los que se han unido al Congreso en Madrid, y especialmente a ARI, al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid por ayudarles a celebrar "este momento de una manera tan excepcional".

Por su parte, el presidente de ARI y fundador de Spainmedia, Andrés Rodríguez, ha asegurado que el FIPP Madrid ha sido el "mejor Congreso de FIPP en 100 años de historia del negocio de las revistas". "El año que viene será todavía mejor", ha enfatizado.

Durante dos días, cientos de líderes de medios de comunicación, la mayoría editores, de casi 50 países se reunieron para compartir conocimientos, establecer relaciones y explorar nuevos modelos de innovación y crecimiento.