Albares critica los pactos entre PP y Vox: "Cuando quitas la bandera LGTBI, no quitas simplemente un símbolo"

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha criticado los pactos entre PP y Vox en comunidades autónomas y ayuntamientos y ha advertido de que cuando se retira una bandera LGTBI, "no quitas simplemente un símbolo" sino que se envía el mensaje de que "hay gente que ya no es bienvenida".

"Lo primero que ponen en la mesa a la hora de negociar sillones, son los derechos de todos nosotros, son las políticas de igualdad, es la bandera LGTBI, que la quitan. Y cuando quitas una bandera no estás quitando simplemente un símbolo, estás enviando un mensaje muy poderoso a toda la sociedad, a toda esa ciudad, a todo ese municipio, a toda esa comunidad autónoma y es que hay gente que ya no es bienvenida, que ya no se puede sentir segura", ha manifestado Albares, este viernes en la clausura la Jornada Orgullosa Familia Socialista.

Según ha denunciado, mientras "proliferan los discursos del odio", PP y Vox están "poniendo encima de la mesa los derechos de las mujeres, los derechos del colectivo LGTBI, la bandera LGTBI como primer elemento de negociación".

Por ello, en un momento en que "están en juego dos modelos en Europa" y ante el inicio de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, ha invitado a "inclinar la balanza" hacia la "tolerancia", la "ampliación de derechos" y la "igualdad".

En este sentido, Albares ha propuesto que España sea también "un referente en la descriminalización del colectivo LGTBI" y ha asegurado que este sábado saldrán a las calles "muy orgullosos" a defender los derechos del colectivo.