Albert Rivera presenta Empresas Mágicas de España, para fomentar la presencia empresarial en el mundo rural

Albert Rivera y José Manuel Villegas durante la presentación oficial de Empresas Mágicas de España, en el Complejo Telefónica. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Ciudadanos Albert Rivera ha presentado este jueves la iniciativa Empresas Mágicas de España, una red para canalizar la capacidad de innovación, inversión y liderazgo empresarial hacia proyectos que impulsen el desarrollo económico, social y medioambiental del mundo rural.

"El mundo rural es uno de los activos estratégicos más infravalorados", ha afirmado Rivera, miembro del Consejo Impulsor de Empresas Mágicas de España, durante la presentación de la iniciativa, que ha tenido lugar en LaCabina de Telefónica.

Rivera ha defendido que el desarrollo del mundo rural debe formar parte de la agenda estratégica de las compañías y ha subrayado que "invertir en estos territorios es estrategia, es visión de país y también una oportunidad para generar valor y diferenciación competitiva".

La iniciativa, que forma parte del Ecosistema Mágico de España, una red que durante más de una década ha trabajado con cerca de 170 municipios en todo el país, propone un nuevo modelo de colaboración para transformar el compromiso empresarial en proyectos reales.

En concreto, se configura como un vehículo de conexión entre empresas y municipios, articulado a través de un modelo de certificación y membresía que facilita el desarrollo de iniciativas concretas en el territorio.

"Las empresas ya no buscan gestos simbólicos. Buscan impacto real", ha explicado la consejera ejecutiva de Empresas Mágicas de España, Stela Izquierdo, al tiempo que ha añadido que la iniciativa "proporciona las herramientas para hacerlo posible".

Por su parte, el consejero impulsor del proyecto José Manuel Villegas, ha subrayado que uno de los objetivos de la iniciativa es facilitar la colaboración entre empresas y administraciones locales. "Empresas Mágicas funciona como una ventanilla única que permite a las empresas desarrollar proyectos de forma ágil y segura en el territorio", ha concretado.

Además, el presidente del Ecosistema Mágico de España, Francisco Martín, ha destacado que durante más de una década han trabajado para demostrar que los "pueblos tienen un enorme potencial de desarrollo". "Ahora damos un paso más: conectar esa capacidad con el talento, la innovación y la inversión de las empresas", ha enfatizado.

El acto ha sido conducido por el geógrafo y divulgador Jacob Petrus, quien ha subrayado la necesidad de abrir una conversación sobre el papel de la empresa en el futuro del país. "Hoy venimos a abrir una conversación necesaria sobre cómo la empresa puede contribuir a construir el futuro de nuestros territorios", ha señalado.

Según han informado sus impulsores, la iniciativa cuenta ya con protocolos de actuación, certificación oficial y distintos niveles de adhesión (Silver, Gold y Platinum), que permiten a las compañías participar en proyectos alineados con su estrategia ESG y con las necesidades reales de los municipios.