Alegría insiste en reclamar a la Iglesia un sistema de reparación obligatorio y que cuente con las víctimas de abusos

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha insistido este martes en reclamar a la Conferencia Episcopal Española (CEE) un sistema de reparación obligatorio y en el que participen víctimas de abusos en la Iglesia.

Así lo ha pedido la ministra portavoz durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la que ha puesto de relieve "las reuniones o conversaciones" que mantiene el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con la Conferencia Episcopal.

Una Asamblea Plenaria Extraordinaria de la CEE debate, y en su caso aprueba hoy, el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos sexuales a menores y personas vulnerables equiparadas en derecho (PRIVA). Por su parte, Bolaños se reunió el lunes con las asociaciones de víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica, para darles cuenta de la postura del Gobierno ante la intención de la CEE de establecer "un sistema de compensación no vinculante sin participación de las víctimas y al margen de las recomendaciones del Defensor del Pueblo", según informó este departamento.

En este escenario, Pilar Alegría ha reiterado que el Ejecutivo aboga por que "se cumpla con las recomendaciones" del informe del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que fueron asumidas por el propio Gobierno. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 23 de abril el 'Plan de respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos', con el objetivo de saldar la deuda con las víctimas.

"No compartimos un sistema de compensación que, desde luego, no es vinculante y que además no se ha dado una participación, como ustedes conocen, a las propias víctimas", ha manifestado Alegría, que considera "fundamental la obligatoriedad" del cumplimiento de las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo.