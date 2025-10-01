Alteraciones de regímenes de temperatura y precipitación provocan la mortalidad masiva de anfibios, según un estudio

Ejemplar de rana pirenaica muerto por ranavirosis en el Parque Nacional de Ordesa durante un episodio de temperaturas anormalmente altas y precipitaciones anormalmente bajas. - JAIME BOSCH / MNCN-CSIC

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) refleja que las alteraciones en las temperaturas y precipitaciones provocan la mortalidad masiva de los anfibios, el grupo de vertebrados "más amenazados del planeta", según ha informado la institución.

Este trabajo internacional ha sido publicado en la revista 'Current Biology' y ha reformulado la teoría de desajuste térmico que explicaba el motivo por el cual enfermedades como la 'quitidriomicosis', que provoca el hongo 'Batrachochytrium dendrobatidis' ('Bd'), aumentan su virulencia.

La institución ha indicado que, hasta ahora, se pensaba que sólo era el aumento de la temperatura. Sin embargo, han comprobado que es la interacción entre las alteraciones de las temperaturas y los cambios en el régimen de lluvias que provoca el cambio climático, los que producen la emergencia del hongo y también de virus autóctonos a los que se enfrentan numerosas especies de anfibios.

Además, explica que lo que se conocía hasta el momento es que las anomalías de la temperatura producían la emergencia del hongo 'Bd', pero la reformulación de la teoría original en la 'Teoría del desajuste térmico-hídrico', propone que el riesgo de infección, tanto para este hongo como para los virus locales, viene determinado por los desajustes producidos por el efecto combinado de la temperatura y la precipitación.

De este modo, el análisis de casi 6.000 animales de toda España ha demostrado que los anfibios adaptados a climas fríos y húmedos se infectan más con 'Bd' durante los periodos anormalmente cálidos y secos, mientras que los anfibios adaptados a climas cálidos y secos muestran mayor infección por este hongo durante los periodos "anormalmente" fríos y húmedos.

En el caso de los virus, los desajustes responsables de su proliferación anormal se producen en condiciones climáticas opuestas a las del hongo, lo que, según el estudio, explica la "reducida" coexistencia temporal de ambos patógenos a pesar de su coexistencia espacial.

Este trabajo ha sido desarrollado como parte de la tesis doctoral que Barbora Thumsová desarrolló en el MNCN-CSIC y han colaborado investigadores del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (CSIC-Universidad de Oviedo-Principado de Asturias) y de la Asociación Herpetológica Española.

"Es la primera vez que se demuestra que las anomalías de las precipitaciones, y su combinación con las de las temperaturas, gobiernan este proceso, y que se confirma esta teoría para el caso de los virus que matan a los anfibios", explica la autora principal del trabajo, Barbora Thumsová.

Asimismo, este estudio explica que la 'quitidriomicosis' es una enfermedad que afecta a la piel de los anfibios y termina matándolos de un fallo cardíaco. Está provocada por el hongo 'Bd', que procede de Asia, pero aseguran que ya se encuentra en todo el planeta y es una de las causas principales del declive generalizado y la extinción de centenares de especies de ranas, sapos, tritones y otros anfibios.

Por otro lado, la 'ranavirosis' es una enfermedad producida por virus que, aunque pueden convivir de forma natural con los anfibios, en ocasiones producen mortalidades masivas al proliferar y destruir su piel y órganos internos.

Por su parte, el investigador del IMIB y líder del grupo, Jaime Bosch, ha asegurado que "la crisis global de los anfibios, además de representar un problema ambiental serio por el relevante papel de estos animales en los ecosistemas, está alertando de que las cosas no van bien en el planeta". "Cada vez tenemos más evidencias de que las alteraciones del cambio climático, que van más allá de la subida de la temperatura en algunas zonas, llegan hasta el último eslabón de la biodiversidad", añade.

Por último, Thumsová ha señalado que "algunas de las especies estudiadas en este trabajo, como la rana pirenaica o el sapo partero bético, son auténticas joyas de la fauna que han resistido durante millones de años sobre la Tierra y que el cambio climático puede hacerlas desaparecer para siempre". "Por desgracia, las condiciones ambientales cambiantes afectan a todos medios, por lo que los anfibios no tienen ya donde refugiarse", concluye.