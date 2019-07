Los alumnos del Máster de Guion de Mediapro y la UCM trabajarán con los del Masters Degree in Screenwriting de la NFTS

Publicado 01/07/2019 14:57:23 CET

The Mediapro Studio y la National Film and Television School (NFTS) han llegado a un acuerdo de colaboración que permitirá que los alumnos del Máster de Guion de The Mediapro Studio y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) trabajen junto con los estudiantes del Masters Degree in Screenwriting de la National Film and Television School (NFTS).

Según ha informado este lunes 1 de julio Mediapro, a lo largo del curso 2019-2020, los estudiantes de ambos másteres realizarán cinco proyectos de coproducción que incluirán la creación de biblias para series de televisión.

En concreto, la compaña ha explicado que, a través de las nuevas tecnologías, los participantes trabajarán conjuntamente en sesiones semanales durante el módulo de televisión para desarrollar estos proyectos en inglés. Estos proyectos de coproducción serán coordinados por tutores del Masters Degree in Screenwriting de la NFTS y del Máster de Guion de The Mediapro Studio y la UCM.

Por otro lado, The Mediapro Studio y la National Film and Television School (NFTS) han dado también a conocer al ganador de una convocatoria en la que han participado estudiantes del último curso de guion de la prestigiosa escuela de cine y televisión británica.

El proyecto seleccionado ha sido 'The Run', un drama criminal sobre amores prohibidos, guerras entre bandas y helados ideado por Ralph Mathers y Jamie MacDonald. The Mediapro Studio financiará el desarrollo de esta idea, que se presentará a canales y partners de coproducción para programas futuros.

El responsable de desarrollo de contenido internacional de The Mediapro Studio, Ran Tellem, ha agradecido a los participantes su trabajo. "El nivel de los proyectos ha sido excepcional. Pedimos a los estudiantes que nos sorprendieran con la originalidad de sus ideas y no hay duda de que lo han conseguido. La variedad y diversidad se tradujeron en un viaje a diferentes lugares con un gran mosaico de personajes, colores y situaciones. Ha sido extremadamente difícil seleccionar a la persona ganadora", ha dicho.

Los aspirantes expusieron sus ideas originales de programas televisivos a Tellem; Mariano Baselga, ejecutivo de desarrollo internacional de The Mediapro Studio, y Stephen Johnstone, director de contenido de The Mediapro Studio en Gran Bretaña.