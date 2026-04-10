Un fallecido y 14 heridos, tres graves, tras precipitarse una guagua en San Sebastián de La Gomera

Atienden a varios heridos tras precipitarse una guagua en la GM-2, en San Sebastián de La Gomera - CECOES 112

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y catorce han resultado heridas, tres de ellas de carácter grave, tras precipitarse una guagua por un barranco en la GM-2, a la altura del municipio de San Sebastián de La Gomera, según datos provisionales facilitados por el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112).

El suceso fue notificado pasada la 13.15 de este mediodía. Así, inmediatamente, el Cecoes 112 procedió a movilizar a varios recursos de emergencia hasta la zona, donde ya se atienden a varios heridos, confirmó a Europa Press el departamento de emergencias regional.

En el lugar se encuentran operando varias ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, un helicóptero medicalizado, un helicóptero del GES y recursos policiales.