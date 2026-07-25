Los incendios forestales han quemado más de 131.000 hectáreas en lo que va de año

Imágenes del incendio forestal declarado este viernes en un paraje de Cerro Muriano, a 24 de julio de 2026, en Cerro Muriano, Córdoba, Andalucía (España). - Guillermo Morales - Europa Press

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los 32 grandes incendios forestales registrados en España en lo que va de año han afectado a 131.113 hectáreas, según la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Estas cifras se comparan con las 24.133 hectáreas afectadas y los siete grandes incendios en el mismo periodo de 2025.

La ministra ha informado de estas cifras en la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD) para luchar contra los fuegos de Madrid y Ávila, encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Este viernes, el Ministerio señaló que las hectáreas quemadas por incendios forestales desde inicios de año eran 114.796,42, frente a las 24.133,26 del mismo periodo de 2025, y que se habían registrado 29 grandes incendios forestales, una veintena más de la media de la última década en el mismo periodo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, declaró este jueves la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y Ávila "como consecuencia de la evolución de los incendios forestales" ubicados en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid) y Burgohondo (Ávila).

La decisión se tomó por la "concurrencia de estos incendios" y las condiciones meteorológicas "especialmente adversas" y la "necesidad" de movilizar "un importante volumen de recursos" de administraciones públicas diferentes.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha decidido este sábado crear un mando unificado para luchar contra los incendios de Madrid y Ávila que ya han calcinado más de 15.000 hectáreas y han obligado a evacuar o confinar a 63.000 personas.