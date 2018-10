Andrea Levy (PP) dice defender la igualdad pero descarta secundar la huelga feminista del 8-M

Actualizado 19/02/2018 13:03:05 CET

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha asegurado ser defensora de la igualdad pero ha descartado secundar los paros convocados por colectivos feministas para el 8 de marzo.

"Yo huelga no voy a hacer", ha admitido Levy en una entrevista en Los Desayunos de TVE recogida por Europa Press en la que ha incidido en la importancia de defender "los derechos de la mujer como ciudadano y como individuo", así como " todas las causas contrarias a las que por el simple hecho de ser mujer se tenga menos posibilidades".

La dirigente popular ha explicado que el PP aún no ha tomado una decisión sobre la convocatoria aunque ha admitido que el partido "no comparte" algunas partes "del manifiesto que han hecho las promotoras". Para Levy, "dentro de la etiqueta de feminismo, determinados colectivos que lo reivindican, encadenan otras cosas que no tienen que ver con la brecha salarial, sino con postulados desde el punto de vista ideológicos".