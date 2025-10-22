Ángeles Blanco presentará la edición de las 21.00 horas de Informativos Telecinco junto a Carlos Franganillo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
Informativos Telecinco ha reformulado su edición de las 21:00 horas con la incorporación de Ángeles Blanco junto a Carlos Franganillo a partir del 3 de noviembre, según ha informado Mediaset, que señala que la edición de 'prime time' de lunes a viernes incluirá también novedades narrativas y audiovisuales.
La compañía también señala que el director de Informativos Telecinco y la periodista presentarán juntos la edición de la noche de lunes a viernes, que a partir de ese día comenzará con puntualidad a las 21:00 horas.
Además, Informativos Telecinco 21:00 horas incluirá un nuevo planteamiento narrativo y audiovisual. Por su parte, Isabel Jiménez, con quien Ángeles Blanco conduce hasta ahora la edición de sobremesa, se mantendrá al frente de Informativos Telecinco 15:00 horas.