Arranca la venta del Sorteo de Navidad, que contará con 5 millones más de décimos y repartirá 70 millones más en premios

Loterías apela a las vacaciones de siempre en su campaña veraniega del sorteo con el tradicional lema '¿Y si cae aquí el Gordo?'

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles 12 de julio ha arrancado en toda España la venta del Sorteo Extraordinario de Navidad, que este año pone en circulación 185 millones de décimos, cinco millones más que el año anterior. Así, la emisión asciende a 185 series de 100.000 números cada una y asciende a 3.700 millones de euros, 100 millones más, de los que se repartirán un 70 por ciento en premios. De este modo, el sorteo más especial del año repartirá un total de 2.590 millones de euros en premios, 70 millones más que el año pasado.

"El año pasado, en las últimas semanas, como crecieron las ventas, hubo una cierta dificultad para encontrar algunos números especiales de Lotería, que había, pero no siempre el número de la terminación que algunos buscaban. Entonces en base a esa fórmula, siempre hay que tener un colchón y por lo tanto decidimos aumentar de 180 a 185 millones de décimos", ha explicado el presidente de Lotería y Apuestas del Estado (LAE), Jesús Huerta, durante la presentación de la campaña de verano del sorteo.

En todo caso, se mantiene la cuantía de los premios: el 'Gordo' de Navidad o primer premio, son 4.000.000 de euros a la serie (400.000 euros al décimo); el segundo premio, de 1.250.000 euros a la serie (125.000 euros al décimo); o el tercero, de 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo). El importe del décimo continúa siendo de 20 euros.

En este sentido, Huerta ha explicado que "en su momento" hicieron la reflexión de incrementar el precio, aunque ha señalado que llegaron a la conclusión de que "ante la situación económica y social" no querían "agravar más". "Se planteó en su momento y se decidió que no, que no lo íbamos a hacer, y en este momento no está planteado", ha precisado.

Loterías ha lanzado también este miércoles su campaña veraniega que apela a las vacaciones de toda la vida con el tradicional lema '¿Y si cae aquí el Gordo de Navidad?'. Huerta ha explicado que se trata de una campaña "más emocional que otros años" que pone en valor los "veraneos de siempre" y las relaciones que entablan con las personas que se ven año tras año en los lugares de veraneo y con las que incluso se comparte la Lotería de Navidad.

"Es también un homenaje a una costumbre, que como la Navidad es singular en España, tampoco se da en otros sitios, y es esa costumbre que tenemos los españoles de veranear al menos una semanita o quince días al mismo sitio donde veneraban nuestros padres, donde nos llevaron desde pequeños, con nuestros abuelos, donde nosotros hemos llevado a nuestros hijos y por lo tanto mantenemos esa tradición", ha explicado.

Por ello, ha detallado que lo que buscaban en la realización de la campaña de verano es "mezclar imágenes artísticas actuales con imágenes antiguas, que recordasen a esos tiempos de recuerdo". "Hay imágenes actuales que son un rodaje actual, pero hay imágenes que están simulando que son antiguas y que realmente también se han hecho ahora, han llegado hasta grabar con 'Super 8', con las máquinas antiguas, para dar esa sensación de imagen antigua, imagen tradicional y de toda la vida", ha señalado.

La grabación se ha realizado en lugares de la Comunidad Valenciana como Gandia y Oliva; en Logroño (La Rioja); o en la Comunidad de Madrid, en Rascafría, Torrelodones, Miraflores y en la capital.

"Este cartoncito que tenemos aquí grande pero que es tan pequeñito, se convierte en un elemento de difusión cultural, porque no solo tiene el efecto que puede tener una publicidad, sino que realmente el décimo por su tamaño permite entrar en la intimidad de la familia o de la persona. Por lo tanto, es un orgullo que nos permite transmitir cultura y este año, una vez más, estamos orgullosos de que la complicidad y la colaboración del Museo del Prado", ha señalado Huerta.

Así, Huerta también ha presentado el diseño del décimo, en el que se incluye 'La Natividad' del Maestro de Sopetrán (un autor anónimo que se denomina así por el lugar del descubrimiento de la obra), del Museo del Prado.

"La elección de esta obra es un reconocimiento también a las miles de personas anónimas que trabajan cada día de manera excelente, que aportan un valor incalculable a toda la sociedad y hacen de España un país que progrese y avance", ha subrayado.

Además, ha señalado que el décimo incluye el logo de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea. "Loterías, como empresa pública, se suma a este acontecimiento, que pone en valor la relevancia de España dentro de la Unión Europea, y resalta, a través de un Sorteo tan emblemático como el de la Lotería de Navidad la importancia de este hecho, que es motivo de celebración para toda la ciudadanía española", ha indicado.