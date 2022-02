El Arzobispado de Madrid desmonta "falsas creencias" sobre los abusos como que las denuncias dañan a la Iglesia

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Arzobispado de Madrid, a través de su proyecto 'Repara' ha lanzado un vídeo en el que desmonta "falsas creencias" sobre los abusos sexuales a menores, como que las denuncias dañan a la Iglesia o que la mayoría de ellas son falsas.

"Los prejuicios de la sociedad y la estigmatización de las víctimas obstaculizan las actuaciones que son necesarias y urgentes. Para dejar atrás las falsas creencias se requiere una información veraz, comunicación y transparencia", dice una voz en off en el vídeo, lanzado este lunes 14 de febrero.

A aquellos que sostienen que la denuncia daña a la Iglesia, Repara les dice que, "en realidad, las denuncias por posibles abusos ayudan a afrontar y prevenir que se produzcan este tipo de situaciones". "La denuncia ayuda", asevera.

Además, frente a quienes defienden que en la actualidad ya no hay casos de abusos en la Iglesia, reconoce que el hecho de "que no haya denuncias no significa que no haya casos" y remarca que "los casos del pasado son casos del presente, sobre todo cuando la herida de las víctima sigue abierta y aunque quien abusó haya fallecido".

El proyecto de la diócesis de Madrid rehuye de las justificaciones de que los abusos se dan en otros entornos y de que en la Iglesia "el porcentaje es mínimo". Según detalla, "los abusos se producen mayoritariamente en el seno familiar" pero "no exclusivamente" y "cuando se dan en la Iglesia es todavía más grave y más escandaloso".

"Un único caso de abusos ya son demasiados", añade, aludiendo a varios pronunciamientos del Papa y del propio arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro.

También asegura que no hay denuncias falsas, sino que "son fundadas" porque "quien se declara víctima de abuso y denuncia tiene poco que ganar y mucho que perder".

En este sentido, la archidiócesis muestra especial preocupación por "el dolor" que se causa al no creer a menores, que "pocas veces inventan historias relacionadas con su intimidad" y que "no pueden fantasear detalles de una actividad sexual cuyo conocimiento es absolutamente inapropiado para su edad".

Precisamente, en relación con la edad de las víctimas, incide en que "no se pueden descargar en el niño conductas seductoras con fines sexuales ni hablar de consentimiento", al tiempo que advierte de que "no hay edad mínima ni máxima para las víctimas".

Finalmente, indica que "la vulnerabilidad no es algo que tiene la víctima, como si se tratase de un defecto, sino algo que provoca quien abusa".