AS lanza 'Mi Temporada', un espacio personalizado para usuarios registrados con la última hora, entrevistas y reportajes

AS lanza 'Mi Temporada', un espacio personalizado para usuarios registrados con noticias de última hora recomendadas - GRUPO PRISA
Europa Press Sociedad
Publicado: martes, 11 noviembre 2025 14:54

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diario deportivo AS lanza 'Mi Temporada', un espacio personalizado para usuarios registrados donde encontrar noticias de última hora recomendadas en función de sus intereses y lecturas previas, además de filtrar los artículos sobre sus deportes favoritos.

Según ha informado el Grupo Prisa, la plataforma permite a los lectores conocer datos curiosos a partir de sus métricas de consumo y se puede acceder al espacio desde el perfil de cada usuario, en el menú superior de la web del periódico.

El espacio, desarrollado con la colaboración de Google, permite acceder a noticias, entrevistas y reportajes que el lector no ha consultado previamente y que se le recomiendan en función de sus lecturas previas. Además, con este análisis, el usuario puede acceder a noticias publicadas en la última hora, así como filtrar los artículos por deporte o ver solo las columnas de Opinión.

"Gracias al procesamiento de datos con inteligencia artificial, tiene acceso a una mayor fuente de información relevante según intereses y su experiencia está totalmente adaptada a sus preferencias", ha explicado el Grupo Prisa.

Finalmente, ha expliocado que 'Mi Temporada' cuenta con elementos de gamificación que categorizan a los lectores en función de sus lecturas y los clasifica como 'Futboleros', 'TennisLovers', 'Motormaníacos', etc. y los posiciona en un ranking de cuatro niveles según el número de páginas vistas (fanático, fiel, destacado o curioso).

