Atentado.- Aguirre dice que los que estén con el nacionalismo obligatorio "no pueden ser considerados demócratas"

Actualizado 22/09/2008 14:46:38 CET

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, condenó hoy el atentado perpetrado por ETA en Santoña (Cantabria) en el que perdió la vida el brigada Luis Conde, y aseguró que los que están con el nacionalismo obligatorio "no pueden de ninguna manera estar considerados entre los demócratas".

Tras visitar los Teatros del Canal, la jefa del Ejecutivo madrileño afirmó que "todos los que defienden la libertad de todos los vascos, también de los que se sienten españoles, tienen que ser aquellas personas, instituciones y partidos políticos que apoyarán al PP y al PSOE".

"Los que no defiendan esa libertad de elegir entre ser y no ser nacionalista, los que estén con el nacionalismo obligatorio, no pueden de ninguna manera estar considerados entre los demócratas", sentenció.

A su juicio, "lo único" que sabe hacer ETA es amedrentar, extorsionar y asesinar, además de "querer imponer por la fuerza de la violencia, del asesinato y de la extorsión lo que no consigue en las urnas". "Esto es muy grave", apostilló.

Por ello, consideró que lo que deben hacer los demócratas, en especial los dos grandes partidos nacionales, PSOE y PP, "es estar unidos como piñas para conseguir la derrota del terrorismo en un país moderno, avanzado, civilizado como España". "No podemos seguir aguantando a esos terroristas, a estos asesinos que siguen impidiendo la convivencia y la libertad en el País Vascos", subrayó.

Ante la muerte de Conde, Aguirre transmitió el pésame a la familia del brigada así como sus mejores deseos para los heridos en este atentado y en el que la banda Terrorista cometió ayer en Ondarroa (Vizcaya).