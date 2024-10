El atleta Fernando Riaño defiende una mayor inserción laboral de las personas con discapacidad

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El seis veces campeón de Duatlón de Larga Distancia, Fernando Riaño, ha afirmado que lo más necesario para normalizar a las personas con discapacidad en la sociedad es conseguir incluirles en el mundo laboral porque "no puede ser que solo 1 de cada 4 personas con discapacidad tengan empleo".

Riaño ha querido subrayar que "cuando una persona con discapacidad está trabajando es el mejor ejemplo posible para la normalización y enseñar que las barreras no existen". Sin embargo, ha reivindicado que para que estas personas puedan entrar en el mundo laboral debe haber "un cambio en la cultura de la organizaciones y en la percepción de la sociedad".

El atleta ha participado en las III Jornadas de Diversidad de la Guardia Civil, una iniciativa que ha reunido en una mesa redonda a los atletas paralímpicos Nuria Marqués y Fernando Riaño; al jefe médico del Comité Paralímpico, el doctor Tomás Fernández Jaén; y el instructor del Centro de Adiestramientos Especiales (CAE), Luis Miguel López.

Los participantes han sido moderados por la periodista Carme Chaparro y han reflexionado sobre su día a día y sobre cómo la sociedad puede evolucionar en el trato a las personas con discapacidad.

NORMALIZAR LA DISCAPACIDAD

Carme Chaparro ha agradecido al ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha asistido al acto, la reforma constitucional por la que la palabra "disminuido" ha sido suprimida de la Constitución y sustituida por "persona con discapacidad".

Por su parte, el doctor Fernández Jaén ha explicado que las personas con discapacidad "pierden una función, pero son personas" y ha subrayado que si la sociedad prescinde de personas como las reunidas en el acto "perdemos todos". El jefe médico del Comité Paralímpico ha querido dejar claro que los deportistas paralímpicos de alto nivel "son de alto nivel", por lo que no deben considerarse distintos.

Ha sido precisamente el atleta Fernando Riaño el que ha apuntado que la visibilidad del deporte paralímpico se debe en parte "a la normalización que viene con la colaboración de las instituciones y empresas".

A su vez, el instructor del CAE y Cruz de Plata de la Guardia Civil, Luis Miguel López, que sufrió un accidente en septiembre del 2022, ha agradecido al Cuerpo por darle "la oportunidad de seguir trabajando en la unidad".

EDUCAR EN DIVERSIDAD

La nadadora que obtuvo TRES medallas en los Juegos Paralímpicos de París, Nuria Marqués, ha explicado como las charlas que da en los colegios e institutos ayudan a esta normalización. Además, ha aclarado que lo primero que hace al llegar a un centro para dar una charla es enseñar la prótesis y luego las medallas para explicarles que "tengas lo que tengas hay que trabajar para conseguir lo que quieres".

"Me he ido encontrando con retos en la vida, personas que me decían que no podría", ha comentado la nadadora, quien ha relatado después "desde pequeña en el club de natación me llamaban la niña de la pierna". "Ahora me llaman Nuria Marqués", ha apostillado la deportista, que cree que este cambio se debe principalmente a la educación.

En este contexto, Fernando Riaño ha añadido que las principales barreras con las que se encuentran las personas con discapacidad "no son tecnológicas, físicas ni arquitectónicas", sino que "son mentales". Por ello, ha defendido que los actos como las Jornadas de la Diversidad y las charlas colegios sirven para "ayudar a cambiar la perspectiva".

NORMALIZACIÓN A TRAVÉS DEL HUMOR

El acto ha contado también con el dúo humorístico 'Doscapacitados', un show en clave de comedia que han puesto en escena el actor José de Luna y el cómico Edu Luky. "Este es un espectáculo de humor y motivación, nos vamos a reír y a reflexionar" ha explicado Luky.

El show ha mostrado la premisa 'La mayor discapacidad es no tener humor', una frase que José de Luna, persona con un 70% de discapacidad intelectual y parte del reparto de la película 'Campeones', utiliza como mantra.

Las Jornadas de la Diversidad han sido clausuradas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha asegurado que tenía un discurso pero no iba a leerlo. "Por muy importante que sea y mucho contenido que tenga, no tiene nada que ver con lo que hemos escuchado hoy y, por lo tanto, no lo voy a leer", ha explicado.

El ministro ha dado las gracias a los participantes en la mesa redonda y ha recordado que todavía quedan muchos pasos para la normalización de la discapacidad en la sociedad. En este punto, ha querido llamar la atención sobre la inclusión de las personas con discapacidad intelectual, recordando que estas personas pudieron votar en unas elecciones por primera vez en el año 2018.