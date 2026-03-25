Autocontrol revisó 832 campañas de juguetes, de las que menos del 1% recibieron informe negativo

Juguetes. - AUTOCONTROL.

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Autocontrol ha revisado en 2025 un total de 832 campañas de publicidad de juguetes, de las cuales el 0,7% recibieron informes negativos. Del total de informes emitidos, el 77,7% fueron positivos y en el 21,6% se recomendó introducir alguna modificación.

La mayoría de los cambios recomendados fueron implementados antes de la difusión de la publicidad y estuvieron relacionadas con la inclusión de información adicional sobre las características del producto --por ejemplo, si funciona con pilas, requiere montaje o si los productos mostrados se venden por separado--, o a ajustes destinados a evitar posibles interpretaciones erróneas sobre las características o prestaciones reales del juguete promocionado.

Este control previo y voluntario permitió detectar y, en su caso, realizar ajustes antes de la difusión de las campañas. Como resultado, en 2025 el jurado de Autocontrol, que resuelve reclamaciones publicitarias, no emitió ninguna resolución estimando incumplimientos con relación a publicidad de juguetes. Ante estos datos, la comisión ha valorado "muy positivamente" estos datos y ha destacado que la consulta previa y voluntaria de las campañas por parte de la industria juguetera --así como de agencias y medios de comunicación-- permite garantizar "un elevado nivel de cumplimiento legal y deontológico".

Respecto al Informe de evaluación de la publicidad de juguetes difundida durante la Campaña de Navidad 2025-2026, elaborado por las asociaciones de consumidores integradas en la Comisión en representación del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), se analizaron 250 creatividades publicitarias, seleccionadas mediante muestreo aleatorio a partir de la base de datos de Infoadex, garantizando la diversidad de tipos de juguetes evaluados.

De las 250 piezas revisadas, en 8 casos se identificaron posibles incumplimientos del código; en la mayoría de los casos relacionados con comunicaciones a través de influencers. La mayoría de los casos se resolvieron por mediación de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) con los anunciantes, adoptándose, cuando se estimaron necesarias, medidas correctoras que fueron posteriormente verificadas.

El informe concluye que la publicidad analizada presenta un cumplimiento "prácticamente total de la normativa legal y deontológica, destacando la utilización generalizada de pictogramas y la ausencia de contenidos inadecuados para menores". Complementariamente, se han formulado recomendaciones para seguir "mejorando la visibilidad de la información y la correcta identificación de la publicidad difundida a través de influencers".

Durante la reunión, la Comisión abordó también los retos legales y éticos derivados del uso creciente de la inteligencia artificial en la publicidad de juguetes. Se analizaron usos como la generación de creatividades, la recreación de funcionalidades, la personalización de mensajes o la segmentación automatizada de campañas; así como los principales desafíos en materia de transparencia, publicidad desleal, derechos de autor y de imagen, protección de datos, prevención de sesgos, y especial protección de los menores.