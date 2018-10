Aznar ve "penoso" que los partidos debatan "como repartirse RTVE" y no niega falta de neutalidad durante su mandato

Publicado 03/07/2018 13:29:34 CET

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha calificado de "penoso" el proceso abierto para la elección del presidente de RTVE y ha desvelado que, durante su mandato, se planteó la privatización de uno de los canales de la televisión pública.

Para Aznar, resulta "penoso que, tras 40 años de la transición democrática y con problemas más acuciantes como un golpe de Estado aún por resolver, se este debatiendo sobre quién se queda con RTVE, no quién se elige como presidente, sino cómo los partidos políticos se reparten RTVE".

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, Aznar no ha negado falta de neutralidad del medio durante su etapa como presidente del Gobierno. "Yo no he dicho que la televisión fuera neutral (durante su etapa), digo que me produce tristeza este espectáculo", ha indicado. Para Aznar la "neutralidad es un concepto".

De lo que ha dicho "no" acordarse fue del nombramiento del entonces diputado del PP, Fernando López Amor, como director general de RTVE y ha admitido que con "ese organismo podrían haberse hecho otras cosas, podría haber sido liberalizado o privatizado".

En este sentido ha admitido haberse planteado la privatización de uno de los canales que no materializó por falta de tiempo. "Privatizamos muchas cosas y no se puede hacer todo en ocho años", ha concluido.