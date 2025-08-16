Bajan a nueve las carreteras cortadas por los incendios, todas secundarias

La Guardia Civil corta una carretera para impedir que la gente se aproxime al incendio, a 12 de agosto de 2025, en León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Trabajo (DGT) ha informado de que, sobre las 9.00 horas de este sábado 16 de agosto, están cortadas nueve carreteras debido a los incendios que están afectando a Castilla y León y Extremadura. En Galicia esta mañana no hay ninguna vía cortada por el fuego.

En Cáceres, las carreteras cortadas son la N-630 en Aldeanueva del Camino y en Casar de Cáceres; la CC-321 en Arroyo de la Luz; la CC-318 en Aliseda y la CC-218 en Casas del Monte.

En Zamora está afectada la ZA-102 en Barjacoba; en Segovia, la SG-500 en Villacastín; en Salamanca, la DSA-370 en El Payo; en León, la N-621 en Portilla de la Reina y en Ávila, la AV-500 Aldeavieja.