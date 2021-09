Belarra a los "odiadores profesionales" que "utilizan" la denuncia falsa por agresión homófoba: "No nos van a callar"

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha denunciado que los "odiadores profesionales" de "la extrema derecha" han "utilizado" el caso de la falsa víctima de agresión homosexual en Malasaña para "negar el aumento de la violencia que vive este colectivo" y les ha advertido de que no les van a "callar".

"Les digo a los odiadores profesionales, los que no quieren que el colectivo lgtbi sea libre que no nos van callar, no vamos a permitir que utilicen esto para negar los casos de violencia que vive la gente lgtbi, no les contratan por ser del colectivo lgtbi, no les alquilan un piso, tienen miedo de ir cogidos de la mano por la calle", ha indicado Belarra este jueves en declaraciones a los medios tras una reunión con asociaciones de Infancia en la sede del Ministerio.

Según ha precisado la ministra, lo que se vio este miércoles es "la evidencia de que el peligro de la normalización de los discursos de odio es una absoluta realidad" porque "los mismos que están promoviendo las terapias de conversión, los mismos que creen que las personas lgtbi no se pueden casar ni tener hijos, salieron en tromba a utilizar este caso para negar el aumento de la violencia que vive el colectivo".

Belarra ha indicado que así lo atestiguan los datos del Ministerio del Interior, según los cuales, en el primer semestre de 2021, los delitos de odio contra el colectivo lgtbi "han aumentado en un 43%".

En este sentido, ha avisado de que "los odiadores profesionales, la extrema derecha está haciendo que este país sea más inseguro y haya personas que no se sienten libres" y ha añadido que no lo van a consentir.