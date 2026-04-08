Bolaños asegura que llaman de otros países para replicar el sistema de indemnización a víctimas de abusos en la Iglesia

Archivo - El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el presidente de la CEE, Luis Argüello, y el Presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, en la firma del protocolo para reparar a víctimas de abusos. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno está recibiendo llamadas de otros países pidiendo información para replicar el acuerdo alcanzado con la Iglesia católica para la reparación e indemnización de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial.

"Nos están llamando de países para preguntarnos cuál es el contenido del acuerdo, para que les ayudemos, para que les aportemos la documentación de cómo hemos logrado en España este acuerdo en virtud del cual el Estado decide y la Iglesia paga a las víctimas de abusos sexuales", ha revelado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, este miércoles, durante su comparecencia ante la Comisión Constitucional, en el Congreso.

El ministro se ha referido así al protocolo firmado el pasado 30 de marzo con la Conferencia Episcopal Española, la Conferencia Española de Religiosos y el Defensor del Pueblo, en cumplimiento del acuerdo suscrito en enero de 2026, para establecer un sistema mixto de reparación a víctimas de abusos en la Iglesia.

Bolaños ha asegurado que es "un acuerdo pionero en el mundo". "Nunca, en ningún país del mundo, ha habido un acuerdo Estado-Iglesia para que el Estado decida la indemnización y la Iglesia pague", ha enfatizado.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que todos los grupos políticos se felicitarán por este acuerdo. "Nos felicitaremos todos los aquí presentes por haber llegado a este pacto porque realmente las víctimas de abusos no sólo sufrieron aquel abuso, sino que muchas veces también han sufrido el dolor adicional del olvido, del descreimiento de sus declaraciones, del arrinconamiento de esas personas que ahora por fin ven que el Estado está a su lado", ha subrayado.