La borrasca 'Claudia' dejará fuertes lluvias y vientos en casi todo el país, con temperaturas altas para la época

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La borrosca 'Claudia' va a dejar en las próximas horas una situación adversa sobre todo en Canarias, donde se esperan lluvias y vientos muy fuertes, una situación que afectará a la Península y que comenzará este miércoles en Galicia para extenderse a casi todo el territorio durante los próximos días, sin llegar al área mediterránea. Las temperaturas, aunque bajarán el jueves y viernes, serán altas para la época del año en gran parte del país, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

Por días, este miércoles ha indicado que más destacado serán las lluvias, muy fuertes y persistentes en las islas occidentales de Canarias, es decir, en La Palma, Tenerife, La Gomera y El Hierro, mientras que a última hora llegarán lluvias abundantes a Gran Canaria. En la Península tambien habrá precipitaciones muy fuertes y persistentes en el oeste y sur de Galicia, que podrán extenderse a la cordillera cantábrica y al norte de Extremadura y sur de Castilla y León.

Además, Del Campo ha pedido prestar atención a los vientos, ya que serán muy fuertes en Canarias y en el tercio norte peninsular, donde pueden llegar a registrarse rachas huracanadas en la cordillera cantábrica. Estos vientos serán del sur, por lo tanto serán cálidos, lo que hará que las temperaturas suban, con valores altos para la época. De este modo, rondarán los 25ºC en puntos del Cantábrico y los 28ºC en la ciudad de Granada, por ejemplo.

Para el jueves, el portavoz ha señalado que el frente asociado a la borrasca 'Claudia' irá avanzando por Canarias, por lo que será una jornada con chubascos muy fuertes y persistentes en la mayor parte de las islas, aunque con menos intensidad en Lanzarote y Fuerteventura. En este punto, ha alertado de posibles crecidas de barrancos. En cualquier caso, estas precipitaciones irán a menos por la tarde.

También lloverá con intensidad en Galicia, oeste del sistema central, en la cordillera cantábrica y en puntos de Andalucía occidental, mientras que se prevén rachas muy fuertes de viento, incluso huracanadas en cumbres, tanto en zonas de Canarias como del oeste de la Península.

Las temperaturas nocturnas van a subir notablemente y las máximas van a bajar en el sur de la Península. Por lo tanto, se espera "un ambiente templado" para la época, según el portavoz, que ha señalado que en ciudades como Almería, Murcia y Palma de Mallorca llegarán a los 26-27ºC, mientras que Melilla incluso podría superar los 30ºC.

De cara al viernes, Del Campo ha avanzado que 'Claudia' perderá influencia en Canarias, aunque todavía podrá haber algún chubasco en las islas de mayor relieve. Por el contrario, en la Península las precipitaciones afectarán a la mayor parte del territorio, con menor probabilidad en el este peninsular. Así, las lluvias más abundantes se darán en Galicia, Andalucía Occidental, Pirineo Central y en torno de la cordillera cantábrica y también en Sistema Central.

En estas zonas, las lluvias podrán ser fuertes y persistentes y estarán acompañadas de tormentas. Además, las temperaturas empezarán a bajar, aunque continuará el ambiente templado para la época del año, por lo que no se esperan nevadas en las montañas, sino lluvias en general.

FIN DE SEMANA LLUVIOSO EN LA PENÍNSULA

Durante el fin de semana, el portavoz ha previsto que la borrasca 'Claudia' seguirá en la misma posición lo que seguirá dando lugar a una situación de tiempo inestable en la mayor parte de la Península, con lluvias y chubascos repartidos por amplias zonas, aunque serán menos probables en puntos del Cantábrico y del sureste.

Así, las precipitaciones más intensas se darán en el oeste y sur de Galicia, en el entorno del Pirineo y del sistema ibérico, en Extremadura y Andalucía Occidental. En todas estas zonas, las lluvias podrán ser fuertes y persistentes, con vientos que soplarán con fuerza en áreas de montaña.

Asimismo, en Canarias habrá cielos nubosos con chubascos en las islas más montañosas y las temperaturas, aunque el portavoz indica que hay algo de incertidumbre, es probable que comiencen a bajar y podrían verse copos de nieve en zonas de alta montaña.