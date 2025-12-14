La borrasca Emilia dejará lluvias en gran parte de España este lunes que serán más intensas en el Levante y el sureste

Archivo - Sevillanos protegiéndose de la lluvia y el viento, protagonistas de la jornada de hoy con avisos naranja y amarillo en gran parte de Andalucía. A 13 de noviembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Emilia mantendrá este lunes una situación de inestabilidad en la mayor parte del país, con lluvias generalizadas que podrán ser fuertes, muy fuertes y persistentes en el Levante y sureste peninsular, especialmente durante la primera mitad del día, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según la previsión, un frente entrará en contacto con la borrasca Emilia provocando que las lluvias fuertes o muy fuertes se extiendan también a Alborán occidental, Cataluña y, especialmente, Castellón, donde se esperan acumulados de 80-100 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Durante la segunda parte de la jornada, las lluvias más persistentes se esperan en el noreste peninsular, aunque serán menos intensas, mientras que al final del día se registrarán chubascos localmente fuertes en el norte de Galicia, el oeste de Asturias y el área del Estrecho. También se prevén tormentas con granizo en zonas del área mediterránea y no se descarta la formación de alguna manga marina.

Los mayores acumulados de lluvia se producirán en el oeste de Galicia, el Estrecho, Alborán y, de forma destacada, en el Levante y sureste peninsular durante la primera mitad del día y predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones menos probables en el entorno del alto Ebro y el Cantábrico oriental, así como en las islas Canarias más orientales y en el sur de las zonas montañosas, donde sí se esperan intervalos nubosos.

Por su parte, la cota de nieve se situará entre los 1.400 y 1.600 metros en las montañas del norte. Además, se esperan bancos de niebla matinales en zonas del interior de la mitad norte y en áreas montañosas de la mitad sur.

Respecto a las temperaturas, descenderán en Pirineos, Alborán y en la mayor parte de la mitad oeste peninsular, mientras que subirán en Canarias, el valle del Ebro y la fachada oriental. Las mínimas aumentarán en Canarias y en la mitad norte peninsular y bajarán en el resto, donde los termómetros podrán llegar a 1ºC en zonas como Zamora y Palencia. También se registrarán heladas débiles en el Pirineo y de forma aislada en otras montañas del norte y del sureste.

El viento soplará de componentes este y sur en la Península y Baleares, con intervalos moderados en litorales y zonas del interior del tercio norte, donde podrán registrarse rachas muy fuertes en cumbres. En Galicia se esperan intervalos de viento fuerte en el litoral. Por su parte, en Canarias el viento será de componente norte moderado.