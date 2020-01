La borrasca impide la asistencia a clases de unos 200.000 escolares de siete comunidades autónomas

Publicado 21/01/2020 14:02:40 CET

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unos 200.000 alumnos de siete comunidades autónomas no han podido asistir este martes a clase debido a los efectos de la borrasca 'Gloria'. Cataluña y Valencia están siendo las comunidades más afectadas, aunque la actividad escolar también se ha resentido en esta jornada en Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y en la provincia andaluza de Granada.

El temporal ha dejado sin clase a más de 100.000 alumnos en Cataluña a causa de la nieve y las alertas de viento y también se han suspendido algunas rutas de transporte escolar que han afectado a unos 2.300 estudiantes.

En la comarca de El Maresme (Barcelona) han cerrado todos los centros educativos, que ha afectado a un total de 72.701 alumnos, mientras que en la demarcación de Gerona un total de 22.005 alumnos de 27 municipios no han ido a clase, según ha informado la Conselleria de Educación de la Generalitat en un comunicado.

En Tarragona, el instituto Pere Martell ha cerrado de forma preventiva por el viento y ha dejado sin clase a 1.163 alumnos y en la comarca de Tierra Alta numerosos centros han suspendido las clases y ha afectado a 2.500 alumnos.

La Comunidad Valenciana también ha tenido que suspender actividad lectiva en muchos centros. En total, unos 70.000 alumnos no han podido asistir a clase en esta jornada.

En Murcia, el número de escolares que no han podido asistir hoy a sus centros se eleva a 10.872 de las localidades de San Pedro del Pinatar, Los Alcázares, San Javier, Casas Nuevas de Mula y en las pedanías de Lorca. Asimismo, la Universidad de Murcia (UMU) ha suspendido toda la actividad en el Campus de Ciencias del Deporte de San Javier por las consecuencias del temporal.

ARAGÓN Y CASTILLA-LA MANCHA

Teruel es la provincia de Aragón más afectada por la borrasca y unos 2.200 alumnos no han podido llegar a los centros escolares. El temporal de nieve ha provocado hoy la suspensión de prácticamente todas las rutas escolares en la provincia de Teruel, que han afectado a más de 2.200 alumnos, de los 2.300 que cada día utilizan este servicio, lo que supone el 96,5% del total. No obstante, en la provincia de Zaragoza también se han visto rutas afectadas como la que se dirigía a los IES de Cariñena, Épila y Belchite, donde más de un centenar de alumnos de han visto afectados. En la provincia de Huesca no se ha producido ninguna afección.

Igualmente, Albacete y Ciudad Real están siendo las provincias castellanomanchegas donde se ha dejado sentir más la borrasca. Así, la Consejería de educación ha suspendido las clases en 16 centros afectando a 2.782 alumnos. También se han clausurado un total de 79 rutas de transporte escolar en la comunidad autónoma, afectando a 1.236 alumnos.

En Castilla y León han sido 1.457 alumnos que no han podido asistir a clase. En concreto, 222 alumnos de la provincia de Ávila de los centros de Barco de Ávila, San Pedro del Arroyo, Pedrahíta, Las Navas del Marqués y Fontiveros.

En Palencia han sido 330 de Infantil y Primaria debido a que el Colegio Santa Clara de Asis de la capital se mantiene cerrado por recomendación de los bomberos, dado que el temporal "no ha permitido retirar las chapas sueltas", en la provincia de Salamanca, 122 escolares han faltado a las aulas y en Soria 65.

En Granada, una docena de colegios de educación Primaria y Secundaria permanecen cerrados este martes en el norte de la provincia y unos 600 alumnos se encuentran sin clase a causa de las precipitaciones en forma de nieve que durante la madrugada y las primeras horas de este martes han caído en la zona.