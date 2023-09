Buscador | ¿Cuánto se gasta tu ayuntamiento en fiestas?

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado esta semana la base de datos de los Presupuestos de las Entidades locales correspondiente al año 2023, que permite ver en detalle los gastos presupuestados por los municipios españoles, desde lo que tienen que dedicar a pagar su deuda hasta el coste que supone el mantenimiento de la vía pública u otras partidas como lo destinado a fiestas.

En esta materia, en el capítulo de 'fiestas populares y festejos' destacan municipios como Santa Cruz de Tenerife, con una partida de 13,9 millones de euros o Valencia, con 13,5 millones de euros presupuestados para este año.

No obstante, de estos datos, que facilita Hacienda, no se pueden extraer comparaciones, ya que no todos los municipios desglosan ese capítulo en sus presupuesto (como es el caso de Madrid capital) ni todos los Ayuntamientos incluyen exactamente los mismos conceptos bajo el epígrafe de 'fiestas populares y festejos'.

Con estas salvedades, puedes usar este buscador para comprobar el presupuesto de tu municipio en fiestas populares y festejos'.

