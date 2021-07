La campaña de concienciación de la DGT 'Las calles son para vivir' protagoniza 22 millones de cupones de la ONCE

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La campaña de la Dirección General de Tráfico (DGT), 'Las calles son para vivir', protagoniza 22 millones de cupones de la ONCE, correspondientes a los días 19, 20, 21 y 22 de julio, con los que se pretende concienciar sobre la seguridad en las vías urbanas.

Según ha informado la ONCE, el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea; y el director general de Tráfico, Pere Navarro, han presentado esta serie de cupones, acompañados por el vicepresidente de la ONCE, Alberto Durán, y el director general de la Organización, Ángel Sánchez.

En concreto, el cupón del próximo lunes 19 de julio, que incluye la frase 'En caso de avería usa la luz naranja', muestra a un conductor colocando este dispositivo luminoso de emergencia, cuya utilización se ha puesto en vigor el pasado 1 de julio.

Por su parte, los 'riders' son la imagen del cupón del martes, 20 de julio, a los que se les recuerda: 'Si eres rider ponte el casco' para incidir en la necesidad de circular en sus bicicletas de forma segura. "La proliferación de estos trabajadores que circulan por las calzadas hace necesario reforzar su seguridad", ha destacado la ONCE.

'A 30 hay más vida' afirma el cupón del miércoles, 21 de julio, en referencia a la nueva limitación a 30 kilómetros por hora de la velocidad en calles de un único carril por sentido, en vigor desde el pasado mes de mayo. Por último, la serie se cierra el jueves 22 de julio con el cupón que protagonizan las personas que usan patinetes eléctricos a las que se les recuerda que 'En patinete no olvides el casco'.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.