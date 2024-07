La campaña de Igualdad Animal que pide la retirada del foie gras del menú olímpico suma 50.000 firmas

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La campaña de Igualdad Animal que pide la retirada del foie gras del menú olímpico que se servirá en París suma 50.000 firmas. Entre los firmantes figuran atletas, académicos y defensores de los animales, según ha informado la organización.

Según Igualdad Animal, los proveedores de catering de la hospitalidad olímpica "servirán foie gras a los invitados que hayan adquirido paquetes de hospitalidad premium". La empresa responsable de proporcionar a los invitados paquetes premium y comida y bebida in situ como proveedor de hospitalidad están vendiendo entradas para una serie de paquetes de hospitalidad exclusivos, con entradas que van desde los 85 euros hasta más de 9.500 euros.

Según la organización animalista, la empresa "presume de paquetes que incluyen champán y un menú gourmet internacional con platos regionales franceses de autor que se ofrecerán en los salones de hospitalidad y otros que presentan especialidades culinarias internacionales y regionales francesas".

Igualdad Animal ha recordado que el foie gras elaborado mediante "alimentación forzada se concentra en varios países, como Francia, España y Hungría, pero su producción está prohibida en muchos otros, como Dinamarca, Alemania, Polonia, Noruega, Luxemburgo y Turquía". En 2014, Igualdad Animal pidió al Gobierno indio que detuviera la importación de foie gras, "una medida histórica que lo convirtió en el primer país del mundo en prohibir tanto la importación como la producción de foie gras".

Por ello, ha reprochado a Marie-Pierre Pe, directora de Cifog -organismo que representa a los productores de foie gras en Francia- sus declaraciones en las que afirmaba que el sector está aumentando su producción "en vísperas del gran acontecimiento que son los Juegos Olímpicos, donde el mundo entero acudirá a Francia".

Ante esto, Sharon Núñez, residenta y cofundadora de Igualdad Animal, ha explicado que "los Juegos Olímpicos son un faro de concordia internacional, de logros humanos y fraternidad". "Servir foie gras --un producto elitista, cruel con los animales e ilegal en muchos países-- es decepcionante para cualquiera que crea en la igualdad y la solidaridad y va en contra del espíritu de los Juegos", ha argumentado Núñez.

Por ello, según la organización, "docenas de atletas, académicos y defensores de los animales han escrito una carta abierta a los organizadores de los Juegos Olímpicos en la que expresan su preocupación por el impacto de la industria del foie gras en los animales, el medio ambiente y la salud humana".

Entre los firmantes figuran el ecologista Chris Packham, el tenista profesional neozelandés y medallista de bronce olímpico Marcus Daniell, y la ex ciclista estadounidense y medallista de plata olímpica Dotsie Bausch.

Entre las organizaciones que apoyan la campaña de Igualdad Animal figuran Animal Save France & Plant-Based Treaty France & DifusionV Luxembourg, FOUR PAWS UK, RSPCA, DC Voters for Animals, Animalisti Italiani Onlus, Vege Zajednica, OneKind, LAV, Viva! L214, Animal Aid, Law Scholars for Change, Eurogroup for Animals, PROVIEH e.V, World Animal Protection UK, Anima International, Open Cages, Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht e.V, Progressive Veterinary Association, Essere Animali, Animal Rising, Love & Rage, OIPA, Animal Law Italia ETS, Ente Nazionale Protezione Animali, LNDC Animal Protection, Fórum Nacional de Defesa e Proteçao Animal, y GAIA.