El cardenal Osoro ordenará sacerdotes este sábado a los jesuitas Roberto Quirós y Carlos Gómez-Vírseda

Publicado 28/05/2019 17:00:17 CET

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ordenará sacerdotes el próximo sábado 1 de junio a los jesuitas españoles Roberto Quirós y Carlos Gómez-Vírseda. La ceremonia tendrá lugar a las 19,00 horas en la Parroquia San Francisco Javier y San Luis Gonzaga de Madrid y concelebrarán, entre otros, el provincial de la Compañía de Jesús, Antonio España.

El 2 de junio, Carlos Gómez-Vírseda celebrará su primera misa a las 13,00 horas en la capilla del colegio jesuita Nuestra Señora del Recuerdo de Madrid; y Roberto Quirós lo hará en la Parroquia La Santa Cruz de su pueblo natal, Petrer (Alicante) el 9 de junio a las 12,00 horas.

Roberto Quirós (Alicante, 1983) sitúa las bases de su vocación sacerdotal en su madre, "gran referente" en su vida cristiana y en su vinculación a la parroquia de La Santa Cruz de su pueblo. Conoció la Compañía de Jesús gracias a las Hijas de San José (Josefinas) de espiritualidad ignaciana, fundadas por el jesuita P. Butiñá.

Antes de entrar en la Compañía de Jesús, con 26 años, estudió en Salamanca Magisterio de Educación especial y Magisterio de Audición y Lenguaje y trabajó durante un tiempo de educador de ocio y tiempo libre en un colegio para niños autistas. Después, ya como jesuita, terminó el Grado en Humanidades y los estudios de Filosofía y Teología y su vida pastoral siempre ha estado vinculada con lo educativo y lo social.

Por su parte, Carlos Gómez-Vírseda (Madrid, 1985) es antiguo alumno del colegio jesuita Nuestra Señora del Recuerdo y siempre tuvo dos vocaciones: la de misionero y la de médico. En la Compañía de Jesús ha podido compaginar ambas. Junto a los estudios de Filosofía y Teología, se licenció en Medicina en Madrid.

Durante dos años pudo ser misionero y médico en el hospital jesuita 'El Buen samaritano' de N'Djamena (Chad), experiencia de la que habló detalladamente durante la campaña del Domund 2015. También ha ejercido de acompañante pastoral en el Colegio Mayor Loyola de su ciudad y este año ha cursado Teología Moral en la universidad católica de Lovaina (Bélgica).

Unos días antes de su ordenación Carlos Gómez-Vírseda se siente "con el corazón desbordado". "Me hago consciente del inmenso paso que supone ser ordenado sacerdote y siento que me sobrepasa por todos lados. Claramente, la ordenación no es algo que se merece; la ordenación se recibe. Eso me hace poner mi confianza en el Señor, que ha ido llevándome hasta aquí", ha expresado.