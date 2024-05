Cascajosa admite que en RTVE "preocupa" el posible fallo del TS sobre los estatutos aunque "no afecta" a su nombramiento

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta interina de RTVE, Concepción Cascajosa, ha reconocido que en la Corporación "preocupa" la situación derivada del fallo que pueda emitir próximamente el Tribunal Supremo en relación con la modificación de los estatutos sociales de RTVE que hizo el Gobierno en 2022 para redefinir las funciones de la entonces presidenta interina, Elena Sánchez, y darle poderes ejecutivos para desempeñar su cargo. No obstante, Cascajosa ha afirmado que la sentencia no afectaría a su propio nombramiento como máxima responsable de la pública.

Así lo ha explicado este martes Concepción Cascajosa, durante su segunda comparecencia periódica ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, que ha tenido lugar en la Cámara Alta.

"¿Si esa sentencia se produce esta semana y a usted la dejan con las manos atadas, puesto que usted acaba de paralizar cualquier tipo de firma de contratos o cualquier tipo de decisión como consecuencia de la pendencia de esa sentencia, usted va a dimitir?", le ha preguntado la diputada de Vox Carina Mejías.

En este sentido, Cascajosa ha aclarado que ella fue elegida presidenta interina del Consejo de Administración "en el propio" seno del órgano y ha añadido que, "independientemente" del fallo del alto tribunal, "esa decisión no está afectada en ningún momento por esta sentencia judicial". "Por la parte que corresponde a las decisiones ejecutivas, se podrá imaginar que, obviamente, esta situación nos preocupa sobre todo por el funcionamiento de la de la casa", ha apostillado.

La presidenta de la Corporación pública ha asegurado que RTVE ha llevado a cabo una "valoración" en relación con los diferentes escenarios que se pueden producir tras la sentencia, "que, por supuesto, se cumplirá en todos los términos en función de lo que se indique". Así, ha añadido que el Consejo, "siempre" de manera conjunta y "consensuada", tendrá que actuar en el ámbito de la contratación, así como en el de los nombramientos.

Según Cascajosa, ese fallo "también debería hacer una llamada de reflexión" a los grupos parlamentarios sobre la renovación del Consejo de Administración y la elección de una nueva Presidencia por parte de las Cortes.

NEUTRALIDAD POLÍTICA "INEXISTENTES"

Una sesión más, los parlamentarios del PP y de VOX han centrado sus intervenciones en criticar la gestión de Cascajosa al frente de RTVE. La propia portavoz de VOX Carina Mejías ha aseverado que "el Consejo está más dividido que nunca", que Cascajosa "no tiene presupuestos" y sí "deudas millonarias en contratos comprometidos que no se sabe muy bien cómo se van a pagar". "Tiene la audiencia por los suelos. Tiene los índices de neutralidad política exigibles a una televisión pública inexistentes", ha denunciado.

En la misma línea, su compañero de filas Manuel Mariscal ha declarado que "en tan solo 30 días" se han producido "más de una decena de hechos probados que demuestran" que Cascajosa "está al servicio del Gobierno y no de Televisión Española". Como ejemplo, ha citado las palabras de una presentadora del Canal 24 Horas durante una conexión que realizó para cubrir las palabras de Carles Puigdemont en la jornada de votaciones de las elecciones catalanas. "Está exiliado desde hace 6 años", dijo.

Cascajosa, por su parte, ha defendido que toda la programación de RTVE "respeta día a día la neutralidad y la pluralidad política", ya que "es un principio fundamental de la empresa y de toda la plantilla" que cumplen, "no solo por obligación legal, sino por convicción profesional". Además, ha agregado que "RTVE cumple con su mandato de ofrecer una información rigurosa, veraz, independiente y plural, tal y como establece en el mandato marco y el manual de estilo de la Corporación".

A la polémica por las palabras de la presentadora, Cascajosa ha respondido en otra cuestión formulada por la diputada del PP Belén Hoyo. La 'popular' ha afirmado que es "inaceptable que se falte a la verdad descaradamente y deliberadamente". Cascajosa ha asegurado que fue "un error involuntario" de una trabajadora de RTVE, "cuya trayectoria y profesionalidad está más allá de toda duda".

"Ese error ocurrió en una única ocasión y no se repitió en las más de 15 horas de emisión en directo que el Canal 24 Horas dedicó a la jornada electoral", ha declarado Cascajosa, que ha insistido en que "se trató de una equivocación, de un lapsus provocado por la urgencia del directo a la hora de resumir la comparecencia del candidato de Junts ante los medios esa mañana".

AL SERVICIO DEL GOBIERNO

Eduardo Carazo le ha preguntado sobre los motivos por los que la Corporación "se ha puesto al servicio exclusivo del Gobierno", algo que Cascajosa ha negado tajante. "RTVE ni está ni se ha puesto al servicio exclusivo del Gobierno. Yo, como consejera que actualmente ocupa la Presidencia interina del Consejo de la Administración, no soy miembro del Gobierno, la Corporación no está en ese sentido. Y, como usted sabe, además, yo no he tenido en mi trayectoria ningún cargo en ningún gobierno, ni estatal, ni autonómico, ni local. En ese sentido, tengo que discrepar de su pregunta de base", ha subrayado.

En la réplica, el diputado del PP ha traído a colación la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) que instó a RTVE a compensar al resto de partidos tras la entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Telediario 2, de La 1. Carazo ha declarado que los españoles no se merecen que "su televisión pública, que les cuesta al año más de 1.200 millones de euros, actúe como órgano de propaganda del gobierno".

"¿Por qué la Junta Electoral ha afirmado que la forma elegida por RTVE para compensar el resto de fuerzas políticas no era plenamente satisfactoria? ¿Por qué se reserva el prime time para el señor Sánchez y se relega al 24 Horas al resto de grupos políticos que concurrían a las elecciones?", ha preguntado Carazo.

En relación con el dictamen de la Junta Electoral, Cascajosa ha dicho que "indicaba literalmente" que la entrevista al presidente del Gobierno el día 24 de abril "se trató efectivamente de una decisión autónoma" de RTVE que podía justificarse en "la relevancia en las circunstancias del momento" y que se debía compensar al resto.

"Le tengo que decir que, más allá de que considerara como usted dice que no fuera plenamente satisfactoria, sí se indicó que se trata y abro comillas: 'se trata de una compensación razonable y suficiente razón por lo que procede la desestimación de los recursos planteados'", ha concluido.