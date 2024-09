Cascajosa defiende a Broncano de las críticas de PP y VOX: "A veces no me queda claro si tenemos que competir o no"

La presidenta interina de RTVE defiende la apuesta por 'La Revuelta' y dice que la audiencia decidirá si es "adecuada o no"

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta interina del Consejo de Administración de la Corporación de RTVE, Concepción Cascajosa, ha ironizado con las críticas al programa de David Broncano, 'La Revuelta', que emite La 1 de TVE en el 'acces prime time' desde este lunes. "A mí a veces no me queda claro si tenemos que competir o no, porque claro si no competimos y fracasamos, mal. Si queremos competir, también mal", ha afirmado.

Así lo ha indicado la responsable de la Corporación pública en una comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, a solicitud del Grupo Parlamentario Popular. Cascajosa ha acudido a este requerimiento urgente casi cinco meses después del registro de la solicitud el pasado marzo.

Ante las críticas al programa por parte de los representantes de PP y VOX, que consideran que fue aprobado por orden del Gobierno como un "aparato de propaganda" y para "hacer competencia a un programa de una televisión privada que les molesta", la presidenta de RTVE ha explicado que "la mayor parte de los programas que han estado en esta franja son programas de humor".

En concreto, Cascajosa ha puesto como ejemplo 'Te vemos', entre 2016 y 2018; 'Hora punta', un programa de actualidad, reportajes y zapeo entre 2018 y 2019; o 'Enredados', en 2022. Además, ha añadido que hasta la ficción 'Cuatro Estrellas', espacio al que ha sustituido 'La Revuelta', "era una comedia" y que su coste es "superior" al programa de David Broncano.

"Se ha buscado una opción de hacer un programa de 'acces prime time' coherente con lo que es la experiencia histórica en esa franja de RTVE", ha afirmado, para después añadir que fue el exdirector de Contenidos José Pablo López quien "desarrolló esta propuesta".

Para apoyar su explicación, Cascajosa ha mostrado un artículo firmado por ella misma el domingo 30 de junio del 2019, en el diario 'El País', donde "destacaba que en un periodo de 30 días, entre mayo y junio de ese año, el programa 'La Resistencia' (de Broncano) fue el contenido nacional más demandado en España" según las nuevas métricas de consumo.

"No es que lo quiera poner en valor para decir que 'soy muy lista', porque desde luego no lo soy, sino simplemente para decir que es que yo he creído desde hace mucho tiempo, y sin que nadie me dijera nada, que era muy importante que tuviéramos de referencia lo que estaba pasando con los nuevos consumos", ha manifestado Cascajosa, quien ha destacado que, como servicio público, RTVE tiene que "atraer nuevas audiencias".

La presidenta interina de RTVE ha destacado, asimismo, que el contrato de David Broncano (28 millones de euros por dos temporadas) "tuvo todo el plácet de asesoría jurídica". De este modo, Cascajosa ha afirmado "que se ha querido contar con alguien que ya tenía un seguimiento en diferentes ámbitos" y que permitiera atraer a ese público, "que está ahí, pero que no está contabilizado". "A partir de ahí, decidirá la audiencia si esa apuesta es adecuada o no", ha enfatizado.

"MI MADRE TIENE 75 AÑOS Y SE LO ESTABA PASANDO MUY BIEN"

En este contexto, Cascajosa ha confesado que ayer le pasó una cosa. "La persona que yo conozco, que su criterio televisivo me parece más importante es mi madre. Ayer la llamé y cometí el error de llamarla mientras estaba el programa de 'La Revuelta'. De pronto, me di cuenta que estaba de fondo y poco menos que me colgó porque me dijo que estaba viendo el programa y que por qué la llamaba a esa hora. Mi madre tiene 75 años y me dijo que se lo estaba pasando muy bien, que era una apuesta distinta y se estaba riendo", ha relatado.

De este modo, ha defendido la importancia de humor, "realizado por todo tipo de profesionales con todo tipo de ideologías". "Al final, es una cosa que también nos une", ha concluido.