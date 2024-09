Cascajosa niega una crisis institucional en RTVE: "Las actividades básicas de la Corporación no están afectadas"

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta interina del Consejo de Administración de la Corporación de RTVE, Concepción Cascajosa, ha negado la existencia de una crisis institucional en RTVE, como sostienen el PP y VOX, y ha defendido que "las actividades básicas de la Corporación no están afectadas".

Así lo ha indicado la responsable de la Corporación pública en una comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, para informar de la "crisis institucional provocada" en la Corporación RTVE, a solicitud del Grupo Parlamentario Popular. Cascajosa ha acudido a este requerimiento urgente casi cinco meses después del registro de la solicitud el pasado marzo.

En cuanto a la supuesta crisis institucional en RTVE, Cascajosa ha negado la mayor, porque "las actividades básicas de la Corporación no están afectadas" y la "credibilidad" tampoco. No obstante, ha reconocido que si existe "una crisis estructural". "Mientras llega ese esperado y necesario acuerdo para la renovación del cupo correspondiente del Consejo de Administración y la elección de una nueva Presidencia, tengo que decir que las actividades básicas de la Corporación no se han paralizado", ha subrayado.

En este sentido, ha declarado que el Consejo de Administración y ella misma están actuando "de manera activa para dar solución a la actual situación, asegurando la gestión del servicio público encomendado por ley" y trabaja "con el nivel de consenso suficiente que requiere cualquier sociedad mercantil" como RTVE. Cascajosa ha dedicado prácticamente una hora a detallar todas las actividades llevadas a cabo en la Corporación desde su llegada a la Presidencia.

En el turno de portavoces, el diputado y portavoz del PP Eduardo Carazo ha declarado que "la crisis institucional ha pasado a ser la norma y no la excepción en RTVE desde que gobierna el señor Pedro Sánchez". "La Corporación vive una situación de crisis institucional constante, con inestabilidad permanente, con intervencionismo por parte del Gobierno, con sectarismo informativo y con mala gestión económica", ha criticado.

A juicio de Carazo, RTVE "vive en una crisis constante". "Yo no diría estructural, señora Cascajosa, porque esa crisis constante se corresponde a la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno de España, con su afán por controlar y por intervenir en RTVE, a convertirlo en un órgano de propaganda a su servicio". "Tengo mucha esperanza en que esto cambie, pero créame, vamos a seguir ejerciendo nuestra obligación de control democrático desde esta Comisión. Vamos a seguir reclamando una televisión pública más neutral y más plural", ha zanjado.

"Pese a los indudables problemas estructurales" que la propia Cascajosa y otros consejeros, diputados y senadores han apuntado, el portavoz del PSOE Vicent Manuel Sarrià ha felicitado a la presidenta ya que les hace sentir "orgullosos de la prestación de servicio público que hace RTVE". Además, el diputado socialista ha criticado la "permanente descalificación" por parte del PP de los programas informativos y sus profesionales.

LEGITIMIDAD Y "MAGNIFICA" LABOR

"Esa inquina que llega a ser delirante deriva de la idea de que, para el PP, RTVE es un departamento más del Gobierno y no pueden concebir que sea otra cosa porque cuando gobiernan así lo consideran", ha manifestado, para después negar que sea un Ministerio o parte del Ejecutivo. Sarrià ha defendido a legitimidad de Cascajosa y su "magnifica" labor.

Por su parte, el diputado de VOX Manuel Mariscal ha acusado a Cascajosa de haber "robado el tiempo" a los parlamentarios con su comparecencia y el "dinero" a los españoles. "Tengo que aclarar que yo no estoy robando el dinero de los españoles y las españolas en ningún ámbito y en ningún caso, ¿vale?", ha replicado Concepción Cascajosa.

"En estos seis meses de su mandato ha quedado demostrado que usted fue elegida presidenta de RTVE con una misión muy clara, que el Gobierno tuviese el control total de RTVE", ha declarado, al tiempo que ha puesto como ejemplo el nuevo programa de David Broncano, 'La Revuelta', que ha tachado de "aparato de propaganda" del Ejecutivo.

Desde Sumar, el senador Francisco Sierra ha afirmado que no ve que Cascajosa "sienta mucha lástima por la deriva o desgracia de la tele de todos" ni tampoco que "se lamente del mal gobierno" que, en su opinión, "es evidente".

En su intervención, Francisco Serrano ha hablado de una "crisis de legitimidad por la inestabilidad en la gobernanza" en RTVE y de "falta" de identidad. Además, cree que hay una "situación grave de opacidad" en la gestión y un "incumplimiento sistemático" por parte de la Dirección de la Corporación de los "requerimientos de los auditores del Estado" en lo referido a la publicación, por ejemplo, del "sueldo de los directivos o de personajes ahora en boga, como Broncano", en alusión al cómico y presentador de 'La Revuelta', en La 1 de TVE.

Según el senador y portavoz del PNV, Luis Jesús Uribe-Etxebarria, "se constata que ha habido una sucesión" de presidentes interinos de la Corporación, que "viene a reflejar una cierta inestabilidad". Además, ha dicho que "todos" han de hacer un "esfuerzo" por dotar a RTVE de un mandato marco y luego RTVE y el Gobierno articular los contratos programas correspondientes, que "son importantes para la solidez de la Corporación", algo que también ha defendido el senador de Sumar.

Serrano ha hecho un llamamiento a crear la subcomisión encargada de redactar la propuesta de mandato-marco, y ha pedido abordar la renovación de la Presidencia y un plan estratégico en términos de financiación y de transición digital.

Uribe-Etxebarria ha valorado los cambios en la parrilla que ve "positivos" y ha destacado la importancia de que RTVE haga servicio público, que exige "contenidos de calidad, alejándose del mal gusto y la chabacanería o el amarillismo o el sensacionalismo, sin someterse a la dictadura de las audiencias, porque si bien es verdad que un jardín sin flores no es un jardín, es cierto también que un jardín lleno de flores zafias, por decirlo así, no merece la pena para un servicio público".