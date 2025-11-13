Cazadores inician este sábado la nueva campaña de censos de aves migratorias invernantes

Cazadores inician este sábado la nueva campaña de censos de aves migratorias invernantes.
Cazadores inician este sábado la nueva campaña de censos de aves migratorias invernantes. - OBSERVATORIO CINEGÉTICO
Europa Press Sociedad
Publicado: jueves, 13 noviembre 2025 11:19

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio Cinegético comenzará este sábado día 15 de noviembre una nueva campaña de censos de aves migratorias invernantes. En concreto, se centrará en las distintas especies de zorzales: común, charlo, alirrojo y real; y en la becada, que se prolongará hasta el 15 de febrero de 2026.

Según ha explicado la organización, los participantes repetirán el mismo recorrido de conteo a pie dos veces a lo largo de este periodo y siempre en días en los que no se practique la caza, es decir, entre el 15 de noviembre y el día 31 de diciembre y entre el 1 de enero y el 15 de febrero de 2026.

Los censos deberán realizarse en un recorrido de cuatro a seis kilómetros (km) que pase por sitios con hábitat favorables al zorzal, por ejemplo, el olivar, o, en su caso, a la becada, por ejemplo, robledal, donde se vean frecuentemente en invierno. El recorrido debe realizarse a pie, un par de horas después del amanecer y en una sola cuadrícula UTM 10x10 km.

Contador

Contenido patrocinado