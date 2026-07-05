Cazadores lamentan que la falta de "postura conjunta sobre el lobo "deja en mal lugar" a España con la UE

El presidente de la Real Federación Española de Caza, Josep Escandell, posa para Europa Press, a 3 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Cazadores (RFEC), Josep Escandell, ha señalado este viernes en una entrevista con Europa Press que, en su opinión, la falta de "postura conjunta" sobre el estado de conservación del lono "deja en mal lugar" a España con respecto a la Unión Europea (UE).

"Creo que nos deja en un mal lugar como país mandar versiones distintas. Es cierto que somos un país de autonomías, así que tenemos que recoger distintas sensibilidades, pero creo que la imagen de cara a Europa es deficiente cuando no conseguimos aportar una postura conjunta y sobre todo si se trata de datos científicos", ha lamentado.

Así se ha expresado una semana después de que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, avanzara que su Departamento ministerial remitirá a la UE "toda la información" sobre el lobo" después de la última Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

Ésta estudió tanto el informe elaborado por el Ministerio a partir de datos de las Comunidades Autónomas (CCAA) que dice que el lobo no está en estado de conservación favorable en España y que, por tanto, no se puede cazar, como otro que dice que lo contrario. Este dice que el lobo no está en estado de conservación favorable en España y que, por tanto, no se puede cazar, como otro que dice que lo contrario. Este abstuvieron.

En este sentido, Escandell ha incidido en que, a su juicio, esta es una cuestión "que se ha ideologizado", lo que "no puede conducir a nada positivo". "Abogamos como siempre (a favor de que este tema) se resuelva científicamente. Si hay que tomar medidas de gestión la caza es la herramienta, por supuesto", ha señalado.

El censo elaborado por Transición Ecológica arroja una cifra de 333 manadas en toda España, cifra por debajo del criterio de la Comisión Europea de 500 manadas para que se considere que la especie está en un estado de conservación favorable. Según señalaron fuentes del organismo el verano pasado, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 2024 señala que si una especie está en estado desfavorable en una parte del territorio, lo está en la totalidad del territorio.

El presidente de los cazadores no está de acuerdo con este criterio, que a su juicio "desvirtúa cualquier concepción ecológica y cualquier concepción biológica de una especie". "Al final cualquier especie tiene su potencial máximo de expansión en virtud de un ecosistema donde puede desarrollarse, por tanto no tiene sentido evaluar todo el país", ha apuntado.

En cualquier caso, ha lamentado que no se haya "atendido la solucitud" de mandar el informe, que España debería haber presentado antes del 31 de diciembre. A finales de enero, la Comisión Europea abrió un expediente de sanción contra el país por ello. Entonces, Transición Ecológica señaló que no había enviado "por el momento" el informe sexenal del lobo a la UE por "criterios de rigor científico, prudencia institucional y seguridad jurídica",

"El hecho de que no llegaran en tiempo es lo que nos hace sospechar que se han intentado orientar o que no se han hecho los deberes como debíamos", ha apuntado Escandell.

POSIBLES CONFLICTOS CON EL LINCE

De manera más general, ha admitido que el sector está "seguro" de que el tipo de debates políticos que se han dado con el lobo también "van a saltar" a otras especies. En este sentido, ha vuelto a resaltar que los cazadores siempre "están a disposición" y "quieren ser una herramienta de gestión".

"Tenemos países en el norte de Europa que ya están teniendo conflictos con el oso. Nosotros es posible que tengamos ya conflictos con el lince. De hecho, todos conocemos ya el caso del lince que está en una población alimentándose de gatos (el caso de Veneno, un lince en Montes de Toledo)", ha indicado.

A su juicio, estos conflictos no atañirán o que no aludirán directamente a los cazadores, sino que "implicarán a toda la sociedad". "Precisamente el peligro de los osos y lo que está aconteciendo en el norte de Europa es que su interacción no es con los cazadores sino que es con turistas", ha explicado.