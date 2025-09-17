CCOO estará "atento" para que se apliquen coeficientes que permitirán jubilarse a los 60 años a los bomberos forestales

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO estará "atento" para que se apliquen los coeficientes reductores que permitirá adelantar a los 60 años la edad de jubilación de los bomberos forestales y ha pedido a las administraciones públicas implicadas que se coordinen para favorecer la aplicación de los coeficientes reductores. La aplicación de dichos coeficientes permitirá adelantar la edad de jubilación a 60 años en el caso de aquellos que tengan una cotización como tal de 15 años o más y a los 59 con una cotización de 35 años.

El sindicato ha recordado este nuevo derecho es fruto de más de una década de reivindicación sindical que se inició con el fin de "mejorar la protección de las personas que trabajan al servicio tanto en la prevención como en la extinción de incendios forestales, mediante un reconocimiento de la penosidad de esta actividad que justifica la anticipación de su edad de jubilación".

Por ello reclaman, con el fin de agilizar los trámites para conseguir el certificado de empresa que acredite el servicio prestado, "dada la precariedad, discontinuidad y, sobre todo, la heterogeneidad de categorías profesionales que a lo largo de la vida laboral se han podido utilizar" que las administraciones públicas implicadas faciliten esta acreditación y se establezcan mecanismos de coordinación entre Seguridad Social y resto de administraciones públicas.

CCOO estará "atento" para que la cobertura se extienda al mayor número de personas trabajadoras que han estado en las actividades de extinción como empleados públicos o en empresas vinculadas a las administraciones públicas. "Es evidente que algunas empresas no han sido estrictas en el encuadramiento de las personas a su cargo, pero desde el sindicato tenemos claro que dicho incumplimiento no tiene que tener la consecuencia de privar a la persona trabajadora de los beneficios ahora obtenidos".

También CSIF ha aplaudido la aprobación de esta medida después de "trabajo, presiones y manifestaciones del colectivo". "Tenemos que ser prudentes y seguir trabajando por un pacto de Estado para dotar de medios suficientes al colectivo y medidas de prevención para evitar que se vuelva a vivir un desastre como el de este verano", ha señalado el sindicatoñ.