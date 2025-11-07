Ciencia lanza un concurso escolar para poner nombre a ocho satélites de la Constelación Atlántica

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), a través de la Agencia Espacial Española (AEE), ha lanzado el concurso escolar 'Pon nombre a un satélite de la Constelación Atlántica". Se trata de una iniciativa diseñada para fomentar el interés por la ciencia y la tecnología espacial entre los jóvenes, invitándolos a poner nombre a uno de los ocho satélites que España aportará a este proyecto estratégico que impulsa en colaboración con Portugal.

En concreto, podrán participar estudiantes que cursen desde 4º de Educación Primaria hasta 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en cualquier centro educativo público del territorio español, con el fin de promover la participación del alumnado de la red educativa pública y contribuir a la igualdad de oportunidades y al acceso equitativo a programas STEM.

Las propuestas ganadoras recibirán un reconocimiento oficial por su propuesta que consistirá en una asignación del nombre propuesta al satélite correspondiente de la Constelación Atlántica; certificado de reconocimiento como autor del nombre seleccionado y menciones honoríficas para las propuestas finalistas destacadas, con diplomas de reconocimiento y materiales divulgativos o didácticos relacionados con el espacio.

La participación será individual. Cada estudiante podrá enviar una única propuesta de nombre para uno de los ocho satélites. La propuesta deberá incluir una breve descripción (máximo 250 palabras) explicando el significado del nombre, su inspiración y cómo se relaciona con los objetivos de los satélites (como la observación de la Tierra, la sostenibilidad o la biodiversidad). Opcionalmente, podrá incluirse una ilustración, collage o infografía (en formato JPG, PNG o PDF, con un tamaño máximo de 5MB).

El plazo para la presentación de propuestas finalizará el 28 de noviembre de 2025 y las cas candidaturas deberán enviarse exclusivamente a través del formulario online disponible en la web oficial de la Agencia Espacial Española.

Con motivo del lanzamiento de este concurso, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y Pablo Álvarez, el primer astronauta español del siglo XXI, han compartido un vídeo en sus redes sociales para explicar detalles sobre cómo participar.

La Constelación Atlántica es un programa hispano-portugués, que consiste en el lanzamiento al espacio de un total de 16 satélites (8 por parte de España y 8 por parte de Portugal). Estos enviarán información clave para prevenir inundaciones, incendios forestales, sequías y olas de calor cada vez más agresivas, y nos ayudarán a mejorar nuestra capacidad de reacción ante estas emergencias.