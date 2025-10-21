Ciencia transferirá 106 millones de euros a CCAA para contratar profesores ayundantes doctor en universidades públicas

Archivo - El secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, en la sede del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a 8 de enero de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha acordado transferir a las comunidades autónomas (CCAA) un total de 106 millones de euros para financiar la incorporación de 3.400 profesores ayudantes doctor en las universidades públicas españolas en 2025.

Así lo ha hecho durante la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), que se ha celebrado este martes. Durante la sesión, presidida por el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, se ha actualizado la distribución de los fondos destinados a este Programa correspondientes al ejercicio 2025 con unanimidad de todos los presentes y según los criterios objetivos que ya se acordaron en 2024.

Ciencia llevará a cabo esta transferencia de fondos a través del Programa María Goyri, con el que busca financiar durante seis años 3.400 plazas de profesorado ayudante doctor en toda España, lo que supondrá un coste global de más de 900 millones de euros por parte del Ejecutivo. Además, este programa implica la movilización de otras 2.236 plazas que sufragan las comunidades autónomas.

Una vez aprobada la distribución de los fondos procedentes del Gobierno de España, el Programa María Goyri requiere de la firma de convenios y acuerdos con las CCAA mediante los cuales se comprometen a invertir en la contratación de este tipo de profesorado joven.